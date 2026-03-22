Phần Lan bác bỏ khả năng can dự quân sự tại Vịnh Ba Tư, kêu gọi giải pháp ngoại giao

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen ngày 21/3 khẳng định, nước này không có ý định tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào tại khu vực Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Phần Lan bà Elina Valtonen. Ảnh: AFP.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình công cộng Yle, bà Valtonen nhấn mạnh, Phần Lan sẽ không triển khai trang thiết bị quân sự tới khu vực, song để ngỏ khả năng đóng góp nhân sự trong khuôn khổ các nỗ lực quốc tế phù hợp. Người đứng đầu ngành ngoại giao Phần Lan đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm chấm dứt các hành động quân sự, đặc biệt là các hoạt động gây tổn hại tới dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Ngoại trưởng Valtonen cho rằng, ưu tiên hiện nay là đưa các bên trở lại bàn đàm phán, cảnh báo rằng nếu tình trạng bất ổn kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tiếp tục bị gián đoạn, đẩy giá năng lượng và hàng hóa tăng cao, qua đó ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh kinh tế và ổn định quốc tế.

Đáng chú ý, bà Valtonen cũng nhấn mạnh các nước thành viên NATO không có kế hoạch tham gia vào xung đột tại Trung Đông cùng với Mỹ, qua đó phát đi tín hiệu rõ ràng về lập trường thận trọng của các nước châu Âu trước nguy cơ leo thang.

Phần Lan bác bỏ khả năng can dự quân sự tại Vịnh Ba Tư. Ảnh: AFP.

Những phát biểu trên được xem là động thái làm rõ quan điểm sau tuyên bố của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trước đó, khi ông cho biết Helsinki đã tham gia cùng một số quốc gia châu Âu ra tuyên bố chung về tình hình tại khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz. Tuyên bố kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, duy trì các nguyên tắc an ninh chung và sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua tuyến vận tải chiến lược này.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau các đợt tấn công qua lại giữa các bên liên quan, làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu và giới chức Liên minh châu Âu bày tỏ sự thận trọng, nhấn mạnh cần ưu tiên giải pháp ngoại giao và tránh để tình hình leo thang, đồng thời khẳng định không mong muốn mở rộng vai trò của NATO trong khu vực. Giới phân tích cho rằng lập trường của Phần Lan phản ánh xu hướng chung của châu Âu hiện nay, trong đó đặt trọng tâm vào ổn định, đối thoại và bảo đảm an ninh hàng hải mà không làm gia tăng căng thẳng quân sự.

Thu Uyên

Nguồn: Tass