Phản biện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Sáng 22/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo khoa học phản biện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”.

Theo báo cáo nghiên cứu phục vụ hội thảo do Liên hiệp hội xây dựng, dự thảo Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030” được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Trong đó, nội dung đã cơ bản nêu được sự cần thiết, căn cứ pháp lý, đánh giá được thực trạng và xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho sự phát triển của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn tới.

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải xây dựng Đề án, đồng thời cho rằng Đề án cần làm rõ thêm một số vấn đề như: đánh giá cơ cấu, số lượng tổng biên chế và hợp đồng so sánh với số lượng thực tế qua từng năm; cơ cấu trình độ chuyên môn (tỷ lệ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân), trong đó cần đặc biệt chú trọng các chuyên ngành mũi nhọn như chọn tạo giống, nông nghiệp công nghệ cao.

Đề án cũng cần quan tâm đánh giá chất lượng và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, người lao động; rà soát lại nhiệm vụ của Viện và các sở, ngành, cơ quan đơn vị theo hướng chi tiết hơn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; bổ sung trách nhiệm của các xã, phường (nếu có).

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và chuyên gia tại hội thảo sẽ là căn cứ để đơn vị xây dựng dự thảo Đề án chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

