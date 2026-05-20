Thi đua khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy ý tưởng đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy ý tưởng đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số trong nhân dân và cán bộ tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2026 - 2030.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Việc triển khai kế hoạch nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh; khuyến khích đề xuất, tiếp nhận, hoàn thiện và ứng dụng các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo vào thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Thông qua phong trào thi đua, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của tỉnh.

Phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, người dân, học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo có thể áp dụng vào thực tiễn tại địa phương.

Theo kế hoạch, giai đoạn triển khai đồng bộ sẽ thực hiện từ tháng 5/2026 đến hết năm 2027; tiến hành sơ kết vào năm 2027, tổng kết đánh giá, nhân rộng vào năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, phù hợp đặc điểm từng ngành, từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; không hình thức, không dàn trải, có sản phẩm cụ thể, có đầu ra cụ thể, có đánh giá kết quả cụ thể.

