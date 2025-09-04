Phản biện đề án mở ngành đào tạo công nghiệp bán dẫn tại Thanh Hóa

Sáng 4/9, tại Trường Đại học Hồng Đức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội thảo khoa học phản biện “Đề án mở ngành đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (gọi tắt là Đề án).

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát phát biểu tại hội thảo.

Tham dự hội thảo có Hội đồng khoa học phản biện; lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức; các chuyên gia Liên hiệp hội cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội thảo.

Trên cơ sở dự thảo đề án và tài liệu do Trường Đại học Hồng Đức soạn thảo, Liên hiệp hội đã xây dựng báo cáo nghiên cứu làm cơ sở cho hội thảo. Theo đó, báo cáo đánh giá dự thảo đề án đã được chuẩn bị công phu, kết cấu tương đối hợp lý, nội dung chi tiết, tiếp thu ý kiến góp ý từ các sở, ngành. Tuy nhiên, một số điểm về tên gọi, bố cục và nội dung vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ được giao, cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu thống nhất cần thiết ban hành đề án, coi đây là bước đi quan trọng để Thanh Hóa chủ động đón đầu xu thế phát triển công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn căn cứ khoa học và thực tiễn của việc mở ngành đào tạo, gắn trực tiếp với chiến lược quốc gia; bổ sung đánh giá về tiềm năng, lợi thế và những thách thức của tỉnh; dự báo nhu cầu nhân lực cụ thể theo từng trình độ; cũng như xác định rõ trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các ý kiến phản biện tại hội thảo nhấn mạnh, đề án cần có lộ trình rõ ràng, đi kèm cơ chế, chính sách cụ thể để xây dựng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường liên kết với doanh nghiệp. Đây là yếu tố then chốt để vừa bảo đảm tính khả thi, vừa tạo sức hút với các nhà đầu tư.

PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức tham gia ý kiến tại hội thảo.

Ý kiến đóng góp của hội đồng khoa học và các chuyên gia tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chủ trì tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trần Hằng