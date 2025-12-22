AI đứng sau gần 55.000 vụ sa thải ở Mỹ trong năm 2025

Sa thải đã trở thành một đặc điểm nổi bật của thị trường lao động Mỹ năm 2025, khi nhiều công ty lớn công bố cắt giảm hàng nghìn việc làm do tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo CNBC, công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas cho biết trên thực tế, AI chịu trách nhiệm cho gần 55.000 vụ sa thải tại Mỹ trong năm nay.

Tổng cộng, đã có 1,17 triệu việc làm bị cắt giảm trong suốt năm 2025, mức cao nhất kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020, khi có tới 2,2 triệu vụ sa thải được công bố vào cuối năm.

Riêng trong tháng 10, các nhà tuyển dụng tại Mỹ thông báo 153.000 vụ sa thải, và trong tháng 11 có hơn 71.000 vụ, trong đó AI được viện dẫn là nguyên nhân cho hơn 6.000 trường hợp.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, thuế quan làm chi phí tăng cao và các doanh nghiệp tìm cách cắt giảm chi tiêu, AI trở thành một giải pháp ngắn hạn hấp dẫn cho bài toán chi phí.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã công bố một nghiên cứu vào tháng 11 cho thấy AI hiện đã có thể đảm nhiệm 11,7% công việc trên thị trường lao động Mỹ, và có khả năng tiết kiệm tới 1.200 tỷ USD tiền lương trong các lĩnh vực như tài chính, y tế và các dịch vụ chuyên môn khác.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng AI là nguyên nhân thực sự đằng sau làn sóng sa thải mạnh mẽ này.

Fabian Stephany, trợ lý giáo sư về AI và lao động tại Viện Internet Oxford, từng nói với CNBC rằng AI có thể chỉ là cái cớ. Stephany cho biết nhiều công ty hoạt động tốt trong đại dịch đã tuyển dụng quá mức và các đợt sa thải gần đây có thể chỉ đơn giản là quá trình “điều chỉnh của thị trường."

Những công ty hàng đầu viện dẫn AI như một phần trong chiến lược sa thải và tái cấu trúc năm 2025 ở Mỹ bao gồm Amazon, Microsoft, Salesforce, IBM, CrowdStrike, Workday./.

Theo TTXVN