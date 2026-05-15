Phản biện chính sách hỗ trợ sản xuất cát nhân tạo giai đoạn 2026-2030

Các đại biểu kiến nghị chính sách hỗ trợ cần cụ thể hóa hơn để khuyến khích đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đưa cát nhân tạo thành sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Sáng 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học phản biện “Chính sách hỗ trợ đầu tư mới, hoặc đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất cát nhân tạo (cát nghiền) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh”. Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã trình bày báo cáo nghiên cứu đề dẫn, tổng hợp từ dự thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan do Sở KH&CN gửi đến, cùng với ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Báo cáo đã phân tích, giải trình sự cần thiết, căn cứ ban hành, mục tiêu, đối tượng, nội dung, điều kiện hỗ trợ; đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất cát nhân tạo trong bối cảnh nguồn cát tự nhiên trên các sông trên địa bàn tỉnh đang dần cạn kiệt, không đáp ứng được nhu cầu. Chủ trương này vừa giúp tận thu nguồn đá xây dựng dồi dào và phụ phẩm từ quá trình khai thác khoáng sản, vừa giảm thiểu lượng chất thải rắn ra môi trường...

Trong khi đó, cát nhân tạo không chỉ là giải pháp thay thế mà còn là giải pháp tối ưu về kỹ thuật, bởi chất lượng ổn định, giúp giảm khoảng 12% lượng xi măng trên mỗi khối bê tông so với cát tự nhiên mà vẫn đảm bảo cường độ chịu lực cao hơn. Tuy vậy, rào cản để sản xuất cát nhân tạo vẫn là chi phí đầu tư xây dựng lớn, khiến nhiều doanh nghiệp không mấy mặn mà.

Cùng với tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, tên gọi, mục tiêu, nội dung chính sách, cũng như phân tích, đánh giá tính hiệu quả, phù hợp của Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các đại biểu đã đã kiến nghị một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ sản xuất cát nhân tạo.

Cụ thể là, chính sách hỗ trợ của tỉnh cần đi theo hướng khuyến khích đầu tư mua sắm máy móc, trang bị có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, tiên tiến, nhằm sản xuất cát nhân tạo thành sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đồng thời cần phải quy định cụ thể hơn về tính hiện đại, tiên tiến, hàm lượng công nghệ cao trong chính sách hỗ trợ. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp nhận chuyển giao dây chuyền sản xuất cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường để sản xuất cát nhân tạo...

Thống nhất 2 hình thức hỗ trợ, nhiều đại biểu cũng có ý kiến rằng, cần mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách với các tổ chức cá nhân không có mỏ đá được cấp phép. Qua đó, vừa tạo tính công bằng, tránh tình trạng “lợi ích nhóm” trong xây dựng, hoạch định chính sách, vừa khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sản xuất cát nhân tạo.

Các đại biểu cũng thống nhất kiến nghị thực hiện tối giản thủ tục hành chính, tránh phiền hà và gây áp lực cho đối tượng thụ hưởng chính sách...

Bên cạnh đó, một số ý kiến phản biện cũng kiến nghị cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện về mục đích, nội dung hỗ trợ, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, bố cục của chính sách... để đề nghị UBND tỉnh xem xét, tiếp thu, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Đỗ Đức