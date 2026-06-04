Robocon Việt Nam sẵn sàng chinh phục đấu trường quốc tế​

Đội LF-FOF (Trường đại học Lạc Hồng, thành phố Đồng Nai) đã xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Robocon Việt Nam 2026 và chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi ABU Robocon châu Á-Thái Bình Dương.

Các thành viên đội LF-FOF (Trường đại học Lạc Hồng, thành phố Đồng Nai) được khen thưởng sau khi xuất sắc giành ngôi vô địch Robocon Việt Nam 2026. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Các thành viên đang khẩn trương tập luyện, nâng cấp và hoàn thiện robot, sẵn sàng bước vào đấu trường quốc tế với tâm thế tự tin, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao công nghệ, khẳng định năng lực sáng tạo và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Sau chiến thắng tại cuộc thi Robocon Việt Nam 2026, những ngày này, không khí tại xưởng nghiên cứu và chế tạo robot của Trường Đại học Lạc Hồng luôn tất bật. Các thành viên đội LF-FOF (gồm 3 thành viên chính thức) gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi bạn một nhiệm vụ, nhanh chóng bắt tay vào nâng cấp, hoàn thiện robot.

Chủ đề của cuộc thi Robocon 2026 năm nay mang tên "Chiến binh võ thuật." Thử thách trên sân yêu cầu các robot phải phối hợp nhịp nhàng, tính toán kỹ lưỡng quỹ đạo để thu thập bí kíp võ công, giành chiến thắng trên bàn cờ caro.

Dù robot hiện tại đã giúp đội giành chức vô địch quốc gia, nhưng để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Á, robot của đội LF-FOF cần phải nâng cấp từ phần cơ khí, hệ thống điều khiển, cảm biến cho đến các thuật toán vận hành đều phải được rà soát, đánh giá lại để cải tiến nhằm nâng cao độ chính xác, tốc độ và tính ổn định trong thi đấu.

Bạn Trần Minh Quân, sinh viên năm 4, khoa Cơ điện điện tử, Trường đại học Lạc Hồng cho biết, trong quá trình tham gia thi đấu tại giải Robocon Việt Nam và giành chiến thắng, các thành viên đã có thêm nhiều ý tưởng để tiếp tục cải tiến robot.

Hiện tại, đội đang tập trung nâng cấp các cơ cấu vận hành nhằm giúp robot hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn và chính xác hơn, qua đó nâng cao hiệu quả thi đấu. Khó khăn lớn nhất trong quá trình cải tiến robot là giới hạn về trọng lượng theo quy định của cuộc thi. Vì vậy, đội phải tính toán rất kỹ để cân bằng giữa các yếu tố như tốc độ, độ bền, khả năng vận hành và trọng lượng tổng thể. Mỗi sự điều chỉnh đều đòi hỏi phải cân nhắc, lựa chọn phương án tối ưu nhất nhằm phát huy tối đa hiệu suất của robot.

Theo các giáo viên huấn luyện, cuộc thi cấp châu Á sắp tới có sự tham gia của nhiều đội tuyển mạnh đến từ nhiều quốc gia với truyền thống phát triển robot lâu năm. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cấp phần cứng, đội đặc biệt chú trọng hoàn thiện phần mềm điều khiển và xây dựng các phương án chiến thuật linh hoạt.

Tiến sỹ Phạm Văn Toản, Trưởng khoa Cơ điện điện tử, Trường đại học Lạc Hồng thông tin, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi ABU Robocon châu Á-Thái Bình Dương sắp tới, đội thi đang rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình thi đấu tại vòng chung kết Robocon Việt Nam nhằm xác định những hạn chế còn tồn tại để tiếp tục hoàn thiện.

Đội phân tích kỹ hơn các chiến thuật đã áp dụng trong từng trận đấu để nâng cao khả năng ứng biến và xử lý tình huống. Nhiệm vụ quan trọng là phải tiếp tục cải tiến robot nhằm tăng tốc độ, độ chính xác và tính ổn định trong vận hành. Đội cũng nghiên cứu kỹ các đối thủ mạnh trong khu vực để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp...

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng chia sẻ, Robocon là sân chơi giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

Đội tuyển LF-FOF giành chức vô địch Robocon Việt Nam là niềm vui và tự hào lớn của nhà trường, khẳng định sự trưởng thành của các em qua mỗi mùa Robocon. Thông qua cuộc thi, sinh viên được rèn luyện tư duy sáng tạo, bản lĩnh, kỹ năng làm việc nhóm và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Đây là những hành trang quan trọng để các em trở thành những kỹ sư chất lượng cao sau khi tốt nghiệp. Để chuẩn bị cho cuộc thi ABU Robocon châu Á-Thái Bình Dương, trường đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ toàn diện cho đội tuyển, từ cơ sở vật chất, kinh phí đến điều kiện tập luyện và nghiên cứu.

Các giảng viên đã nhanh chóng hướng dẫn và thành viên đội tuyển đã bắt tay vào đánh giá, hoàn thiện các phương án kỹ thuật, cải tiến robot nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi.

Nhà trường tin tưởng với tinh thần sáng tạo, quyết tâm cao cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển LF-FOF sẽ tiếp tục đạt thành tích cao và mang vinh quang về cho Việt Nam tại đấu trường Robocon châu Á-Thái Bình Dương./.

Theo TTXVN