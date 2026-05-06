Khuyến khích sản xuất cát nhân tạo, tháo gỡ nguồn cung vật liệu

Kiểm tra hoạt động của các dây chuyền sản xuất cát nhân tạo và làm việc với ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính triển khai đánh giá hiệu quả chính sách khuyến khích hỗ trợ đã ban hành giai đoạn vừa qua; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, sở ngành để hoàn thiện Dự thảo chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất cát nghiền giai đoạn 2026-2030, bảo đảm sát thực tiễn và khả thi.

Chiều 6/5, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa đầu tư dây chuyền công nghệ, thiết bị sản xuất cát nhân tạo (cát nghiền) tại KKT Nghi Sơn.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND xã Trường Lâm cùng các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, trên địa bàn tỉnh có 28 mỏ cát tự nhiên còn hiệu lực khai thác, với tổng sản lượng cát tự nhiên cung ứng giai đoạn 2026-2030 là 4,375 triệu m3. Cùng với 23 đơn vị khai thác đá đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo, ước tính tổng sản lượng có thể cung ứng khoảng 11,65 triệu m3.

Trong khi đó, nhu cầu cát phục vụ xây dựng giai đoạn 2026-2030 được dự báo trên 45 triệu m3. Với nguồn cung hiện trạng, khả năng đáp ứng mới đạt khoảng hơn 16 triệu m3; đồng nghĩa tỉnh sẽ thiếu hụt khoảng 30 triệu m3 nhu cầu cát xây dựng nếu không có giải pháp bổ sung nguồn cung kịp thời.

Cũng theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, sau 5 năm triển khai Chính sách hỗ trợ đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất cát nhân tạo (cát nghiền) giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh mới chỉ có 1 doanh nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện hỗ trợ còn khá cao, đặc biệt là yêu cầu về công suất và sản lượng tiêu thụ, khiến phần lớn doanh nghiệp chưa đáp ứng được.

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất cát nghiền giai đoạn 2026-2030 theo hướng nâng cao tính khả thi, phù hợp hơn với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền sản xuất cát nghiền từ năm 2024 với công suất thiết kế khoảng 100 tấn/giờ, tương đương khoảng 120.000m3/năm. Tuy nhiên, hiện sản lượng mới đạt khoảng 50-60% công suất thiết kế do thị trường tiêu thụ còn hạn chế. Sản phẩm chủ yếu được sử dụng cho các công trình ngoài ngân sách.

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp Nhân Nam cũng đã đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất cát nghiền từ tháng 10/2024, công suất thiết kế khoảng 100 tấn/giờ. Tuy nhiên, sản lượng thực tế hiện chỉ đạt khoảng 40-50% công suất thiết kế.

Các doanh nghiệp cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là Bộ Xây dựng chưa ban hành định mức cấp phối cát nghiền dùng cho bê tông và vữa, dẫn đến sản phẩm chưa được sử dụng trong các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đây là nguyên nhân khiến thị trường tiêu thụ còn hạn chế, doanh nghiệp chưa mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ nâng công suất khai thác mỏ để bảo đảm đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất cát nghiền; đồng thời tiếp tục có cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành.

Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến các đơn vị, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn, đặc biệt phục vụ các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế và các công trình trọng điểm, việc phát triển cát nghiền là xu hướng tất yếu nhằm giảm áp lực khai thác cát tự nhiên, bảo vệ tài nguyên và chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng”.

Đồng chí ghi nhận tinh thần chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp; đồng thời cho rằng sản xuất cát nghiền không chỉ góp phần giải bài toán thiếu hụt vật liệu xây dựng mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Đồng chí giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính triển khai đánh giá hiệu quả chính sách đã ban hành giai đoạn vừa qua; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến của doanh nghiệp và các ngành để hoàn thiện dự thảo chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất cát nghiền giai đoạn 2026-2030, bảo đảm sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận chính sách.

Yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường; đồng thời chủ động nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; nghiên cứu điều kiện, đổi mới công nghệ để tiếp cận hiệu quả hơn chính sách ban hành trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất cát nghiền, từng bước thay thế cát tự nhiên, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất cát nghiền tại Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp Nhân Nam tại xã Trường Lâm.

