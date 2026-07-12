Phái đoàn quân sự Mỹ tới Lebanon, thảo luận về triển khai kế hoạch rút dần lực lượng Israel

Một phái đoàn quân sự Mỹ đã tới Lebanon và bắt đầu thảo luận với quân đội nước này về cơ chế triển khai kế hoạch rút dần lực lượng Israel khỏi hai khu vực được xác định tại miền Nam Lebanon.

Phái đoàn quân sự Mỹ tới Lebanon, thảo luận về triển khai kế hoạch rút dần lực lượng Israel. Ảnh: AA.

Theo nguồn tin quân sự Lebanon ngày 11/7, trọng tâm các cuộc trao đổi giữa phái đoàn Mỹ và giới lãnh đạo quân đội Lebanon là chuẩn bị triển khai khu vực thí điểm đầu tiên. Theo kế hoạch, lực lượng Israel sẽ rút khỏi khu vực này để quân đội Lebanon tiếp quản và triển khai lực lượng. Nguồn tin cho biết khu vực thí điểm đầu tiên dự kiến được triển khai trong vài ngày tới, trong khi các khu vực còn lại cũng đang được lên kế hoạch.

Bất chấp các nỗ lực thúc đẩy rút quân giữa Mỹ và Lebanon, Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích miền Nam Lebanon. Ngày 11/7 Truyền thông nhà nước Lebanon cho biết quân đội Israel đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam nước này.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), ba cuộc không kích đã nhằm vào khu vực al-Mashaa thuộc thị trấn al-Mansouri, quận Tyre. Cùng ngày, lực lượng Israel cũng phá hủy nhiều ngôi nhà tại thị trấn Houla, quận Nabatieh, trong khi một máy bay không người lái khác tấn công thị trấn Kfar Tebnit.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Mỹ bảo trợ trước nguy cơ đổ vỡ. Ảnh: banglanews24.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ ít tuần sau khi Lebanon và Israel đạt được một thỏa thuận khung do Mỹ bảo trợ, trong đó quy định Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi lãnh thổ Lebanon. Tuy nhiên, theo phía Lebanon, quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới.

Bộ Y tế Lebanon cho biết kể từ ngày 2-3, các cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và trên 12.000 người bị thương. Con số này phản ánh mức độ tàn phá nghiêm trọng của cuộc xung đột kéo dài tại miền Nam Lebanon.

Theo các nguồn tin Lebanon, lực lượng Israel hiện vẫn duy trì hiện diện tại nhiều khu vực ở miền Nam, bao gồm cả những vùng lãnh thổ bị chiếm giữ từ nhiều thập kỷ trước và các khu vực kiểm soát được trong cuộc xung đột giai đoạn 2023-2024. Trong đợt tấn công mới nhất, quân đội Israel được cho là đã tiến sâu khoảng 10 km vào lãnh thổ Lebanon, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang bất chấp các nỗ lực ngoại giao.

Liên hợp quốc cùng ngày tiếp tục kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn và thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an nhằm củng cố ổn định lâu dài tại khu vực biên giới Lebanon - Israel.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, AA