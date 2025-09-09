PC Thanh Hóa và Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh chung tay tháo gỡ khó khăn về điện năng

Khu kinh tế Nghi Sơn được xác định là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước, là “đầu tàu” phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, thu hút hàng loạt dự án lớn trong các lĩnh vực lọc hóa dầu, luyện kim, xi măng, cơ khí chế tạo và năng lượng. Sự phát triển nhanh chóng của Khu kinh tế Nghi Sơn cùng các khu công nghiệp trên địa bàn kéo theo nhu cầu điện năng ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngành điện phải có giải pháp đồng bộ, kịp thời để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định và bền vững.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xuất phát từ thực tiễn đó, ngày 8/9, đoàn công tác của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của PC Thanh Hóa, hiện tỉnh được cấp điện từ 5 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 2.250 MVA, cùng 45 trạm biến áp 110kV (78 máy biến áp, công suất 3.469 MVA) và hơn 10.000 trạm biến áp phân phối. Ngoài ra, hệ thống điện còn được bổ sung từ 5 nhà máy thủy điện nội vùng (tổng công suất gần 281 MW) và một số dự án năng lượng tái tạo.

Nguồn điện và lưới điện hiện trạng cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, tại khu vực Nghi Sơn, công suất đã tiến sát giới hạn an toàn của một số tuyến. Đặc biệt, nhánh rẽ Xi măng Nghi Sơn hiện mang tải gần mức tối đa (79,1 MW/80 MW), tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điện áp và an toàn vận hành.

Trong Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiều dự án trạm biến áp 220kV quan trọng sẽ được xây dựng tại thị xã Nghi Sơn và các huyện lân cận như Tĩnh Gia, Đồng Vàng, Hóa Dầu, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Thiệu Yên, Bá Thước... Trong đó, chỉ có trạm 220kV Hậu Lộc đang được triển khai, dự kiến đưa vào vận hành quý II/2027, còn lại nhiều dự án chưa có thông tin cụ thể về tiến độ đầu tư.

Sự chậm trễ này dẫn đến nguy cơ thiếu hụt điện trong tương lai gần, nhất là khi các dự án công nghiệp quy mô lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang dần đi vào hoạt động. Ngoài ra, việc Quy hoạch tỉnh chưa đầy đủ danh mục và phương án đấu nối đường dây 110kV, lưới điện trung – hạ áp cũng gây khó khăn trong công tác thẩm định, phê duyệt các dự án mới, ảnh hưởng tới tiến độ thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, PC Thanh Hóa cũng đã thẳng thắn chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc: Quy hoạch tỉnh chưa có danh mục và phương án đấu nối đường dây 110kV, thiếu khối lượng lưới trung, hạ áp (chỉ cập nhật đến 2025), gây vướng mắc trong việc thẩm định và lập danh mục đầu tư. Nhiều nhà đầu tư cũng đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung trạm 110kV mới. Bên cạnh đó, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh có sự khác biệt so với Quy hoạch tỉnh, trong khi Thanh Hóa lại được phân bổ thêm công suất các nguồn điện, đòi hỏi phải cập nhật, điều chỉnh kịp thời. Nếu không, việc phê duyệt dự án sẽ gặp khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng điện áp và cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước thực trạng trên, PC Thanh Hóa đã đưa ra nhiều kiến nghị, bao gồm việc triển khai cắm mốc các tuyến đường dây từ 110kV đến 500kV trong Khu kinh tế Nghi Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, làm cơ sở pháp lý cho quản lý và đầu tư. Sớm cập nhật vị trí các trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối vào quy hoạch chung tại các khu công nghiệp, nhất là Khu công nghiệp Lam Sơn và Khu công nghiệp Đồng Vàng. Đẩy nhanh đầu tư trạm 220kV Đồng Vàng theo hình thức xã hội hóa, nhằm bảo đảm cấp điện ổn định cho khu vực. Tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện hiện hữu, tránh kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc phê duyệt mặt bằng tuyến đối với các dự án điện lực, thay thế hình thức phê duyệt tạm vốn gây nhiều bất cập. Đề nghị Ban Quản lý tham mưu thêm cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ với đơn vị trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đền bù, cũng như bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề thực tiễn.

Với tinh thần làm việc cởi mở, thẳng thắn đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề thực tiễn. Hai bên đã đi đến thống nhất, đó là hiện nay nhu cầu điện năng tại khu vực này đang tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dự án công nghiệp lớn đang triển khai. Ban Quản lý đề nghị PC Thanh Hóa tiếp tục chủ động phối hợp ngay từ khâu lập kế hoạch đến triển khai dự án, nhằm bảo đảm cung ứng điện kịp thời, tránh tình trạng quá tải cục bộ.

Đại diện Ban Quản lý cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn liên quan đến hành lang an toàn lưới điện và di dời công trình điện. Hai bên đã thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, kịp thời xử lý phát sinh, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp và bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa nhấn mạnh: Công ty cam kết sẽ là đơn vị có đủ nguồn lực, chuyên môn và chất lượng dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Đồng thời mong muốn có sự đồng hành, phối hợp của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, chính quyền địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của PC Thanh Hóa, đồng thời đề nghị các phòng, ban chuyên môn của Ban phối hợp thường xuyên, linh hoạt hơn với ngành điện để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm cung cấp điện ổn định, bền vững cho khu vực.

Chương trình làm việc đã khẳng định sự quyết tâm đồng hành giữa Công ty Điện lực Thanh Hóa và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cùng chung sức xây dựng hạ tầng điện năng vững chắc. Đây là bước đi quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp và văn minh.

Hùng Mạnh