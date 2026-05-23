Hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ của NATO diễn tập đặc biệt

Trong một động thái hiếm hoi, NATO vừa cải tạo một sân ga bỏ hoang hơn 25 năm qua tại thủ đô London (Anh) thành một bộ chỉ huy quân sự tạm thời, nhằm diễn tập kịch bản kích hoạt Điều 5 về phòng thủ tập thể.

Lực lượng phản ứng nhanh đồng minh của NATO đã triển khai một sở chỉ huy đa quốc gia tại ga tàu điện ngầm Charing Cross. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Tuần này, sân ga thuộc tuyến Jubilee Line đã ngừng hoạt động tại ga tàu điện ngầm Charing Cross (London) bất ngờ tràn ngập bóng dáng quân phục. Hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ đến từ Mỹ, Anh, Pháp và Ý đã có mặt tại đây để tham gia một cuộc diễn tập đặc biệt do Lực lượng Phản ứng Nhanh Đồng minh (ARRC) chỉ huy.

Các hình ảnh do Bộ Quốc phòng Anh công bố cho thấy một khung cảnh tương phản mạnh mẽ: bên trong không gian u tối của ga tàu điện ngầm cũ kỹ là các thiết bị quân sự tối tân, hệ thống màn hình dã chiến hiển thị bản đồ tác chiến và các sĩ quan đang liên tục cập nhật tình hình.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, mục đích của việc chọn địa điểm độc đáo này là nhằm thử nghiệm các công nghệ truyền thông và phương pháp chỉ huy mới trong môi trường đặc biệt là dưới lòng đất, sẵn sàng ứng phó nếu NATO được yêu cầu bảo vệ các đồng minh châu Âu.

Cuộc diễn tập lần này giả định một kịch bản vô cùng căng thẳng: Một cuộc xung đột vũ trang nổ ra tại Estonia (quốc gia vùng Baltic thuộc sườn phía Đông của liên minh).Tình huống giả định buộc NATO phải kích hoạt Điều 5 – điều khoản phòng thủ tập thể cốt lõi, quy định bất kỳ cuộc tấn công nào vào một thành viên đều là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh.

Tổng tham mưu trưởng, Tướng Sir Roly Walker, cùng các cựu Tư lệnh Nato. Ảnh Bộ Quốc phòng Anh

Cuộc diễn tập kiểm tra năng lực lập kế hoạch, điều phối và chỉ huy của các tướng lĩnh đối với một lực lượng khổng lồ lên tới 100.000 binh sĩ thuộc cả ba lực lượng: trên bộ, trên biển và trên không.

Động thái “xuống lòng đất” của NATO diễn ra trong bối cảnh cục diện địa chính trị thế giới đang căng thẳng tột độ. Cuộc chiến tại Ukraine đã bước sang năm thứ năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập của khối diễn ra gần như song song với thời điểm Nga cùng đồng minh Belarus đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, bao gồm cả các cuộc tập trận có sự tham gia của vũ khí hạt nhân chiến thuật. Việc NATO phô diễn khả năng chỉ huy dã chiến kết nối đa quốc gia được giới quan sát nhận định là một thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi tới Moscow.

Nhật Lệ

Nguồn: The straits Times, Reuters, The Independent