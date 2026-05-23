Mỹ tăng cường máy bay tiếp dầu tại Israel, lo ngại xung đột với Iran tái bùng phát

Hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Mỹ đang tập trung số lượng lớn máy bay tiếp dầu quân sự tại sân bay Ben-Gurion, sân bay dân sự lớn nhất Israel, giữa lúc lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực. Động thái này làm dấy lên lo ngại Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc không kích nếu tiến trình đàm phán với Tehran đổ vỡ.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ tại sân bay Ben Gurion ở Israel. Ảnh: Yonhap.

Theo Financial Times ngày 22/5, hiện có khoảng 52 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đỗ tại sân bay Ben-Gurion ở Tel Aviv. Con số này tăng mạnh so với cuối tháng 2, thời điểm trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran với khoảng 36 máy bay được triển khai. Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đầu tháng 4, số lượng tiếp tục tăng lên 47 chiếc và hiện đã vượt mốc 50. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng loạt máy bay quân sự màu xám phủ kín khu vực sân đỗ, có thể quan sát rõ từ khu vực dân sự của sân bay cũng như các tuyến đường cao tốc lân cận.

Giới chuyên gia nhận định máy bay tiếp dầu đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch tấn công tầm xa, giúp kéo dài thời gian hoạt động và tăng khả năng tác chiến của tiêm kích. Trong chiến dịch “Epic Fury” nhằm vào Iran trước đó, Mỹ đã triển khai các máy bay KC-135 và KC-46 trên khắp Trung Đông để hỗ trợ chiến đấu cơ Mỹ và Israel thực hiện các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Iran.

Trong khi đó, căng thẳng ngoại giao giữa các bên cũng tiếp tục leo thang. Wall Street Journal cho biết Mỹ và Israel đang cân nhắc triển khai các cuộc không kích ngắn ngày nhằm vào hạ tầng năng lượng và các cơ sở kinh tế của Iran nếu các cuộc đàm phán hiện nay không đạt kết quả. Washington được cho là muốn gây sức ép buộc Tehran chấp nhận thỏa thuận mới liên quan đến chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tiếp tục bị tấn công.

Tại Israel, việc quân sự hóa sân bay Ben-Gurion cũng gây ra nhiều tranh cãi. Ông Shmuel Zakai, cựu tướng quân đội Israel và là người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel, được cho là đã bày tỏ lo ngại với chính phủ khi sự hiện diện dày đặc của máy bay quân sự Mỹ khiến nhiều hãng hàng không Israel phải đưa máy bay sang đỗ tại các sân bay nước ngoài do thiếu chỗ đậu.

Giáo sư luật quốc tế Marco Milanovic thuộc Đại học Reading (Anh) cảnh báo rằng theo Công ước Geneva, việc đặt các mục tiêu quân sự trong hoặc gần khu vực dân sự đông đúc có thể khiến sân bay trở thành mục tiêu tấn công trong trường hợp xung đột leo thang.

Truyền thông Israel cho biết Tel Aviv và Washington hiện đang thảo luận khả năng duy trì sự hiện diện của các máy bay tiếp dầu Mỹ tại sân bay Ben-Gurion ít nhất tới cuối năm 2027.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun