Pakistan và Mỹ đàm phán Hiệp định thương mại song phương

Văn phòng Bộ Ngoại giao Pakistan vừa thông báo, nước này và Mỹ đã khai mạc vòng đàm phán mới tại Washington nhằm thảo luận về đề xuất Hiệp định thương mại song phương. Nội dung trọng tâm tập trung vào thúc đẩy hợp tác kinh tế, xử lý các rào cản thuế quan và gia tăng dòng vốn đầu tư giữa hai nước.

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Pakistan và Mỹ đàm phán Hiệp định thương mại song phương. Ảnh: DawnNews English.

Theo Văn phòng Bộ Ngoại giao Pakistan, phiên họp kéo dài 2 ngày từ ngày 11/7 do Thư ký Thương mại Pakistan Jawad Paul chủ trì. Phái đoàn Pakistan gồm đại diện cấp cao các Bộ: Thương mại, Ngoại giao, Người Pakistan ở nước ngoài, cùng sự tham gia trực tuyến của các cơ quan chính phủ liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Taher Andrabi cho biết, hai bên tập trung thảo luận các giải pháp củng cố quan hệ thương mại, mở rộng quy mô trao đổi hàng hóa song phương và xây dựng khuôn khổ hợp tác kinh tế toàn diện.

Chương trình nghị sự lần này không chỉ giới hạn ở vấn đề thuế quan. Hai bên còn trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, năng lượng, công nghệ thông tin, khai khoáng và nhiều ngành kinh tế mới nổi.

Vòng đàm phán lần này được triển khai trên cơ sở các cuộc làm việc trước đó giữa Pakistan và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), vốn đã đạt được tiến triển nhất định về các vấn đề thuế quan. Các nguồn tin cho biết mức thuế Mỹ dự kiến áp đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Pakistan đã được điều chỉnh từ 29% xuống khoảng 19%.

Giới phân tích nhận định, hiệu quả thực chất của hiệp định phụ thuộc vào tiến trình cải cách quy định pháp lý, tối ưu hóa cơ cấu thuế quan và cải thiện môi trường đầu tư. Trong khi Pakistan hướng tới các điều kiện tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp Mỹ nhấn mạnh yêu cầu về tính nhất quán của hệ thống quy chế và một môi trường kinh doanh có mức độ dự báo cao.

Hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Ảnh: ET Now.

Dù các biến động địa chính trị khu vực liên quan đến Iran và Afghanistan tiếp tục tác động đến quan hệ tổng thể, hợp tác kinh tế đang trở thành một trụ cột ngày càng quan trọng trong quan hệ song phương Pakistan - Hoa Kỳ. Kết quả vòng đàm phán được giới doanh nghiệp xuất khẩu Pakistan theo dõi sát sao, với kỳ vọng cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, qua đó thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Thanh Giang

Nguồn: DawnNews English.