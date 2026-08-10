Israel tăng ngân sách quốc phòng để khẩn cấp mua sắm vũ khí

Chính phủ Israel ngày 9/8 được cho là đã thông qua kế hoạch bổ sung 1 tỷ shekel (khoảng 300 triệu USD) cho ngân sách quốc phòng để khẩn cấp mua sắm vũ khí, trong bối cảnh nước này đang duy trì tình trạng khẩn cấp.

Israel tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục. Ảnh: Haaretz.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), khoản kinh phí trên được chuyển từ các nguồn vốn ban đầu dành cho đầu tư và thúc đẩy việc làm trong lĩnh vực công nghệ. Trong đó, 850 triệu shekel vốn được Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel dự kiến dành cho Tập đoàn Intel của Mỹ, sau khi Intel tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy tại miền Nam Israel. Phần còn lại, khoảng 150 triệu shekel, lấy từ khoản ngân sách đầu năm chưa được giải ngân.

Chính phủ Israel mô tả đây là một khoản chuyển ngân sách đặc biệt khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng trong tình hình hiện nay. Toàn bộ khoản bổ sung 1 tỷ shekel sẽ được sử dụng cho các hoạt động mua sắm khẩn cấp vũ khí và đạn dược cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Chính phủ không công bố chi tiết các loại trang thiết bị được mua.

Theo kế hoạch mới, ngân sách quốc phòng Israel sẽ tăng lên mức kỷ lục 184 tỷ shekel. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đề xuất tăng thêm 50 tỷ shekel cho ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, nâng tổng mức tăng dự kiến từ 350 tỷ lên 400 tỷ shekel.

Quốc hội Israel đã phê chuẩn mức ngân sách kỷ lục cho năm 2026 vào hồi tháng 3. Ảnh: Justice Info.

Đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng dài hạn được đưa ra mà không có sự tham vấn trước với các quan chức cấp cao Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Trung ương Israel, theo nguồn tin được CCTV dẫn. Một số quan chức tài chính được cho là bày tỏ lo ngại về tác động của kế hoạch đối với ngân sách nhà nước.

Các quan chức Bộ Tài chính cảnh báo việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng có thể buộc chính phủ phải tăng thuế và tiếp tục cắt giảm ngân sách dành cho các lĩnh vực dân sinh trong những năm tới.

Trước đó vào hồi tháng 3, Quốc hội Israel đã phê chuẩn mức ngân sách kỷ lục cho năm 2026, trong đó tăng đáng kể ngân sách cho chi tiêu quân sự trong bối cảnh nước này đang tiến hành đồng thời các cuộc chiến trên nhiều mặt trận.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, i24NEWS