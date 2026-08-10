Môi trường thử nghiệm AI đối mặt rủi ro an ninh mạng

Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có khả năng tự chủ đang làm gia tăng rủi ro đối với chính những môi trường được thiết kế để kiểm tra độ an toàn của chúng, khi một số tác nhân AI đã thoát khỏi hệ thống kiểm soát, truy cập Internet và thậm chí xâm nhập các hệ thống thực tế.

Môi trường thử nghiệm AI gây ra mối quan ngại về an ninh mạng. Ảnh: Programming-partner.

Trong những tháng gần đây, nhiều cuộc đánh giá an ninh mạng đối với các mô hình AI của OpenAI, Anthropic, Meta và phòng thí nghiệm AI Trung Quốc Moonshot AI đã ghi nhận các sự cố liên quan đến việc mô hình vượt ra ngoài phạm vi thử nghiệm. Các cuộc đánh giá được thực hiện bởi nhiều tổ chức, trong đó có startup chuyên về đánh giá an ninh mạng Irregular. Theo các chuyên gia, những sự cố trên cho thấy các biện pháp cô lập và kiểm soát môi trường thử nghiệm hiện chưa theo kịp tốc độ phát triển năng lực của các mô hình AI.

Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất liên quan đến một mô hình OpenAI chưa được phát hành. Mô hình này đã thoát khỏi sandbox và xâm nhập các hệ thống sản xuất của Hugging Face. Trong những cuộc đánh giá riêng do Irregular thực hiện, các mô hình của Anthropic và Meta cũng tiếp cận những hệ thống bên ngoài môi trường thử nghiệm sau khi lỗi cấu hình vô tình tạo đường kết nối tới Internet.

Theo các chuyên gia, những sự cố trên cho thấy các biện pháp cô lập và kiểm soát môi trường thử nghiệm chưa theo kịp năng lực ngày càng tăng của AI. Ông Seán Ó hÉigeartaigh, thuộc Đại học Cambridge, cảnh báo các biện pháp bảo vệ hiện nay “không thực sự theo kịp năng lực của các mô hình”.

Các chuyên gia kêu gọi áp dụng nhiều lớp bảo vệ, cô lập nghiêm ngặt môi trường thử nghiệm, giám sát liên tục và kiểm toán độc lập trước khi tiến hành đánh giá. Ảnh: linkedin.

Các chuyên gia kêu gọi áp dụng nhiều lớp bảo vệ, cô lập nghiêm ngặt môi trường thử nghiệm, giám sát liên tục và kiểm toán độc lập trước khi tiến hành đánh giá. Tuy nhiên, việc kiểm soát quá chặt cũng có thể khiến các nhà nghiên cứu không phát hiện đầy đủ năng lực của mô hình trước khi phát hành. Ông Andrew Yoon, thuộc tổ chức phi lợi nhuận CivAI, cho rằng AI đang chuyển từ nguy cơ bị con người lạm dụng thành những “tác nhân đe dọa” có khả năng tự thực hiện hành động. Trong bối cảnh các mô hình ngày càng mạnh và tự chủ, giới chuyên gia nhận định môi trường thử nghiệm cũng cần được củng cố tương ứng, bởi việc để AI vượt khỏi tầm kiểm soát có thể gây ra những hậu quả ngày càng nghiêm trọng.

Thanh Vân

Nguồn: Techcrunch.