Pakistan tiến hành chiến dịch dọc biên giới Afghanistan, tiêu diệt 29 phiến quân

Các lực lượng an ninh Pakistan ngày 28/6 đã tiến hành một chiến dịch trên bộ dọc biên giới Pakistan - Afghanistan, sau đó thực hiện các cuộc “không kích có tính toán” nhằm vào những nơi ẩn náu và căn cứ của các tay súng, khiến 29 phiến quân thiệt mạng.

Pakistan tiến hành chiến dịch dọc biên giới Afghanistan, tiêu diệt 29 phiến quân. Ảnh: AFP.

Các chiến dịch mới nhất nhiều khả năng sẽ khiến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước tiếp tục xấu đi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết chiến dịch được phát động nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công của các phần tử vũ trang trên khắp cả nước.

Trong bối cảnh Islamabad đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, Pakistan khẳng định chiến dịch quân sự dọc biên giới Afghanistan là cần thiết nhằm đối phó với tình trạng bạo lực cực đoan trong nước.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi các tay súng sử dụng vũ khí và thuốc nổ tấn công trụ sở lực lượng bán quân sự Rangers tại thành phố cảng Karachi, khiến ba binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Lực lượng an ninh sau đó hạ ba đối tượng và bắt giữ một nghi phạm bị thương, được xác định là công dân Afghanistan. Tổ chức Jamaat-ul-Ahrar, một nhánh tách ra từ Taliban Pakistan, nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Theo ông Tarar, chiến dịch mới của Pakistan nhắm vào các căn cứ và nơi ẩn náu của Jamaat-ul-Ahrar cùng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Taliban Pakistan là một tổ chức vũ trang riêng biệt với Taliban Afghanistan, dù hai bên là đồng minh. Taliban Afghanistan đã trở lại nắm quyền tại quốc gia láng giềng Afghanistan vào năm 2021. Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban Afghanistan chứa chấp các phần tử vũ trang thực hiện các vụ tấn công đẫm máu bên trong Pakistan, đặc biệt là TTP. Kabul bác bỏ cáo buộc này.

Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban ngày 29/6 cho biết các cuộc không kích của Pakistan diễn ra ngày 28/6 tại ba tỉnh miền Đông Afghanistan đã khiến 36 dân thường thiệt mạng và 163 người bị thương.

Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban ngày 29/6 cho biết các cuộc không kích của Pakistan diễn ra ngày 28/6 tại ba tỉnh miền Đông Afghanistan đã khiến 36 dân thường thiệt mạng và 163 người bị thương. Ảnh: AFP.

Các cuộc không kích xuyên biên giới và chiến dịch trên bộ này diễn ra chưa đầy ba tuần sau khi quân đội Pakistan tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của phiến quân tại Afghanistan. Các cuộc tấn công này đã chấm dứt khoảng một tháng tương đối yên bình sau khi Islamabad mô tả tình trạng đối đầu giữa hai nước láng giềng là một “cuộc chiến công khai”.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 2, thời điểm Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau khi Pakistan thực hiện các đợt không kích bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Nhiều vòng đàm phán hòa bình dưới sự trung gian của quốc tế đã không thể đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài. Phía Afghanistan tiếp tục phủ nhận việc các nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành hoạt động chống Pakistan, đồng thời cáo buộc các chiến dịch quân sự của Islamabad gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường.

Thanh Vân

Nguồn: Arabnews.