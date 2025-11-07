Afghanistan và Pakistan đấu súng tại khu vực biên giới

Lực lượng Afghanistan và Pakistan đã đấu súng ngắn tại khu vực biên giới chung, ngay khi đoàn đàm phán hòa bình hai nước bắt đầu vòng đối thoại thứ ba ở Istanbul ( Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 6/11. Như thường lệ, cả hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Khu vực biên giới Pakistan - Afghanistan, Ảnh: AP.

Hai bên đổ lỗi cho nhau là bên nổ súng trước tại khu vực gần Spin Boldak, một thị trấn biên giới ở miền nam Afghanistan, nằm dọc theo đường biên dài khoảng 2.600 km giữa hai nước. Không có báo cáo thương vong nào được ghi nhận, và người phát ngôn của cả hai bên đều khẳng định cam kết duy trì lệnh ngừng bắn và tiếp tục vòng đối thoại đang diễn ra tại Istanbul.

Quân đội hai nước Nam Á đã giao tranh hồi tháng trước, khiến hàng chục người thiệt mạng và đây được xem là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Kabul năm 2021.

Hai bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn tại Doha hôm 19/10, nhưng vòng đàm phán thứ hai ở Istanbul tuần trước kết thúc mà không đạt được thỏa thuận dài hạn, do bất đồng về các nhóm vũ trang chống Pakistan đang hoạt động trong lãnh thổ Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói rằng: “Chúng tôi hy vọng lý trí sẽ được đặt lên hàng đầu và hòa bình sẽ sớm trở lại trong khu vực”. Ông cho biết Islamabad đang theo đuổi “một mục tiêu duy nhất”: thuyết phục chính quyền Afghanistan kiểm soát các phần tử vũ trang đang tấn công lực lượng Pakistan qua biên giới - được cho là có sự dung túng của Taliban.

Pakistan và Afghanistan từng có quan hệ nồng ấm trong nhiều thập kỷ, nhưng mối quan hệ đã xấu đi nghiêm trọng trong những năm gần đây. Islamabad cáo buộc Taliban chứa chấp nhóm Taliban Pakistan (TTP) - một tổ chức vũ trang riêng biệt nhiều lần đụng độ với quân đội Pakistan. Kabul bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không kiểm soát nhóm này.

Dù lệnh ngừng bắn giữa quân đội hai nước vẫn được duy trì cho đến vụ đấu súng ngày 6/11, các cuộc giao tranh giữa quân đội Pakistan và Afghanistan vẫn liên tục diễn ra, gây nhiều thương vong cho cả hai phía.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters