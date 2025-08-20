-
2025-01-23 07:04:00
(Baothanhhoa.vn) - Phủ Na không chỉ là điểm đến để cầu an, mà còn là nơi để mỗi người tìm về cội nguồn, hòa mình vào không khí xuân ấm áp và linh thiêng.
-
2024-12-19 10:32:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh đã tổ chức hội nghị lần thứ 27, khoá XXIII tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
-
2024-12-06 16:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Việc bổ nhiệm thẩm phán đã góp phần quan trọng nâng cao cả số lượng, chất lượng và trình độ, năng lực xét xử cho hai cấp tòa án của tỉnh, đáp ứng kịp thời trước những yêu cầu mới đặt ra.
-
2024-11-14 09:48:00
(Baothanhhoa.vn) - Đối tượng Trịnh Đình Tuấn, sinh năm 1992 ở xã Hải Long, huyện Như Thanh vừa bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt tạm giam vì gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.
-
2024-10-31 10:54:00
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4314/QĐ-UBND, ngày 31/10/2024 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, sụt lún đồi đất tại thôn Đồng Phông, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh.
-
2024-10-30 14:55:00
(Baothanhhoa.vn) - Lớp tập huấn nhằm cung cấp kỹ năng, kiến thức cơ bản cho đoàn viên thanh niên ở huyện Như Thanh và Như Xuân về chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
-
2024-10-23 10:05:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể tại huyện Như Thanh.
-
2024-10-21 08:55:00
(Baothanhhoa.vn) - Cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn các huyện Như Thanh, Như Xuân; các huyện có nguy cơ trung bình xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, như: Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân...
-
2024-10-17 16:09:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17/10, Huyện ủy Như Thanh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố năm 2024. Đây là năm thứ tư Như Thanh tổ chức cuộc gặp mặt để tri ân những cống hiến và lắng nghe kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.
-
2024-10-10 16:46:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Như Thanh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn nghề Trồng đào cảnh xã Xuân Du.
