Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Như Thanh

Sáng ngày 25/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu chuyên trách đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại xã Như Thanh.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn xã Như Thanh.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu chuyên trách đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa XV) đến nay; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước đó. Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Kỳ họp thứ 10 dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 12/12/2025. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận xem xét, thông qua 42 dự án Luật và 3 Nghị quyết...

Cử tri xã Như Thanh phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Như Thanh kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm bổ sung biên chế, cán bộ cho cơ quan Đảng, MTTQ, UBND xã; tăng cường phòng chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cử tri đề xuất quy định rõ thẩm quyền cấp xã trong tuyển dụng, quản lý viên chức giáo dục công lập; hướng dẫn chi trả chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ việc theo quy định.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh khó khăn trong việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất do thiếu hướng dẫn cụ thể; đề nghị có quy định rõ về mức hỗ trợ khi thu hồi đất vườn, ao cùng thửa với đất ở nhưng không được công nhận là đất ở; bổ sung chính sách hỗ trợ đền bù với tài sản, vật kiến trúc trên đất khi giải phóng mặt bằng.

Cử tri cũng kiến nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan sớm rà soát, sửa đổi, ban hành văn bản pháp luật thống nhất, cụ thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, tiếp thu các ý kiến của cử tri Như Thanh.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và trong tỉnh trong năm 2025 tới cử tri. Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn của địa phương và những kết quả đạt được kể từ khi thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với giải trình, tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Như Thanh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ tăng cường đôn đốc các sở, ngành có liên quan đồng hành cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất phục vụ Nhân dân.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền; lựa chọn ý kiến, kiến nghị của cử tri để đưa ra thảo luận trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đảm bảo các ý kiến được giải quyết kịp thời, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm, giám sát việc chuyển tải và kết quả của các cấp bộ, ngành liên quan; tăng cường giám sát việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, để các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn xã Như Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà cho người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn xã Như Thanh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 59 suất quà cho người có uy tín, hộ gia đình nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Như Thanh.

Khánh Phương