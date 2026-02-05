Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/2, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại các xã Như Xuân, Như Thanh; thăm Hạt Kiểm lâm Như Xuân và Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh.

Sáng 5/2, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại các xã Như Xuân, Như Thanh; thăm Hạt Kiểm lâm Như Xuân và Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Như Xuân.

Trong chương trình công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Như Xuân. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng thăm, kiểm tra tại các xã Như Xuân, Như Thanh

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Như Xuân.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn xã Như Xuân; thăm, chúc thọ cụ bà Lê Thị Bường (100 tuổi) ở thôn Phượng Xuân, xã Như Thanh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã Như Xuân, Như Thanh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tạo điều kiện để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng thăm, kiểm tra tại các xã Như Xuân, Như Thanh

Đoàn công tác thăm, chúc tết Hạt Kiểm lâm Như Xuân.

Thăm, chúc tết tại Hạt Kiểm lâm Như Xuân và Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, việc triển khai kế hoạch trực Tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đình Giang

