Vừa ra tù lại tái phạm tội trộm cắp tài sản

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 5/1, Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hồ Công Nghị và tang vật thu giữ.

Hồi 14 giờ 30 phút ngày 5/1/2026, Công an xã Hóa Quỳ tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Ngọc H., sinh năm 1993, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động và 600 nghìn đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại 17,6 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Hóa Quỳ đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực giáp ranh.

Chỉ sau 3 giờ tập trung điều tra, Công an xã Hoá Quỳ đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Hồ Công Nghị, sinh năm 1993, trú tại thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh.

Theo lời khai ban đầu của Hồ Công Nghị, do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 0 giờ ngày 5/1, Nghị điều khiển xe mô tô từ nhà sang xã Hóa Quỳ, lợi dụng đêm khuya đột nhập vào nhà anh Lê Ngọc H. trộm cắp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, đối tượng mang 2 chiếc điện thoại bán tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn xã Như Thanh.

Được biết đối tượng Hồ Công Nghị vừa mới ra tù.

Hiện Công an xã Hóa Quỳ đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Phương (CTV)