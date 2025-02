Như Thanh và Nông Cống quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh

Ngày 27/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tại huyện Như Thanh và huyện Nông Cống về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 121- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tình hình triển khai Kết luận 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tình hình triển khai các dự án dở dang, chậm tiến độ trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH Giầy Kim Việt (Nông Cống).

Cùng đi có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh và Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên đoàn công tác đã phân tích rõ về tiềm năng, lợi thế, truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân; việc khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay của 2 huyện. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà 2 huyện đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 với hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Huyện Như Thanh có tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 8,26%, xếp thứ 3 khu vực miền núi, xếp thứ 9 của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 60 triệu đồng/năm, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến nay ước đạt 11.667 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, đến nay toàn huyện có 100% các xã đạt chuẩn NTM; 15 sản phẩm OCOP (3 sao). Huyện đã hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện NTM, phấn đấu năm 2025 hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM.

Về công tác phát triển Đảng, trong 5 năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 810 đảng viên, đạt 162% mục tiêu nghị quyết Đại hội, tăng 19,1% chỉ tiêu tỉnh giao.

Huyện Nông Cống có tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2025 đạt 8,61%, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69,7 triệu đồng/năm. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn có bước đột phá, ước đạt 26.573 tỷ đồng. Trong xây dựng NTM, đến năm 2025, toàn huyện có 11 xã đạt NTM nâng cao.

Trong công tác phát triển Đảng, đã kết nạp 1.718 đảng viên mới, đạt 171.8% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống.

Tuy nhiên, huyện Như Thanh vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, huyện Nông Cống còn 3 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Trên địa bàn 2 huyện vẫn còn một số hạn chế đó là: Đối với huyện Như Thanh, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; chất lượng, hiệu quả sản xuất thấp. Đầu tư hạ tầng nông nghiệp thiếu đồng bộ. Chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, nhất là các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; chất lượng dịch vụ du lịch, giá trị doanh thu từ ngành du lịch đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Bí thư Huyện ủy Nông Cống báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đối với huyện Nông Cống, một số chỉ tiêu thành phần không đạt kế hoạch, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm; cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Liên kết sản xuất trong nông nghiệp và thị trường đầu ra của sản phẩm nông nghiệp không ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh và Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Cả 2 huyện đều đã xây dựng, ban hành Đề án về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tiến hành hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy. Quán triệt, triển khai kịp thời Nghị định số 177, 178 của Chính phủ đến đối tượng có liên quan; đến nay, huyện Như Thanh đã có 3 cán bộ lãnh đạo, quản lý có đơn xin tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Huyện Nông Cống có 18 cán bộ, công chức và lãnh đạo, quản lý có đơn xin tự nguyện nghỉ công tác theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 226 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận đến nay huyện Như Thanh đã tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở được 180/307 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; huyện Nông Cống đã tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt 88,4%.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh.

Nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kết luận số 123-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% , Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh và Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đánh giá đúng, đồng thời có giải pháp để khai thác, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh và kết quả đạt được; tập trung khắc phục hiệu quả những hạn chế còn tồn tại, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững hơn.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay, Trung ương đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước đạt 8% và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh là trên 11% năm 2025. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh và Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống phải nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, đảm bảo phù hợp với định hướng chung của Trung ương và của tỉnh. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở của hai huyện cần tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị số 35 đảm bảo tiến độ và chất lượng các công việc, nhất là chất lượng báo cáo chính trị và chất lượng đề án nhân sự cho khóa tới.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 18 và Kết luận số 121 của Trung ương, các huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, mục đích của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo thông suốt về tư tưởng, từ đó đồng tình ủng hộ để triển khai thực hiện. Song song với sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra, cần làm tốt việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho những trường hợp thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi.

Về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Như Thanh và Nông Cống cần xây dựng kế hoạch cụ thể về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; trong đó cần quan tâm đến ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong công tác cải cách hành chính, trong sản xuất và đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng với truyền thống văn hóa, lịch sử và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 2 huyện Như Thanh và Nông Cống sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Giầy Akalia Việt Nam (Như Thanh).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Giầy Kim Việt (Nông Cống).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho công nhân Công ty TNHH Giầy Kim Việt (Nông Cống).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khảo sát thực địa tại Vườn Quốc gia Bến En.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Giầy Akalia Việt Nam (Như Thanh); Công ty TNHH Giầy Kim Việt (Nông Cống) và khảo sát thực địa tại Vườn Quốc gia Bến En.

Minh Hiếu