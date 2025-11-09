Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Như Thanh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Xuân Tiến, xã Như Thanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Xuân Tiến bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Xuân Tiến đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của thôn Xuân Tiến thời gian qua.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Xuân Tiến.

Thôn Xuân Tiến hiện có 165 hộ, 772 nhân khẩu với 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống. Những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên.

Hiện nay, tỷ lệ hộ khá trong thôn đạt 64%, hộ cận nghèo chỉ còn 1,2% và không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62 triệu đồng/năm. Toàn thôn có 145 hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương bày tỏ vui mừng được về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Xuân Tiến.

Đồng chí mong muốn cùng với phát triển kinh tế, cán bộ, người dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ban Chi ủy, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua để người dân có cuộc sống ấm no, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn minh, tình nghĩa anh em, lối xóm tốt đẹp, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Tiến bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, xã Như Thanh tặng Giấy khen cho khu dân cư thôn Xuân Tiến và ông Vũ Văn Dũng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương và lãnh đạo xã Như Thanh trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Ly ở thôn Xuân Tiến, xã Như Thanh.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo xã Như Thanh đã đến thăm và trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Ly ở thôn Xuân Tiến.

Phan Nga