Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm về rừng

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hạt Kiểm lâm Như Thanh vừa phối hợp với xã Như Thanh và gia đình chị Đỗ Thị Hải, ở thôn Vĩnh Lợi, bàn giao cá thể trăn đất cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm về rừng

Hạt Kiểm lâm Như Thanh vừa phối hợp với xã Như Thanh và gia đình chị Đỗ Thị Hải, ở thôn Vĩnh Lợi, bàn giao cá thể trăn đất cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm về rừng

Người dân bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm.

Trước đó, một cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 11kg đã được gia đình chị Đỗ Thị Hải phát hiện khi lạc vào khu vực vườn nhà. Nhận thức rõ đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình đã kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Bến En hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định, bảo đảm an toàn cho cá thể động vật, đồng thời tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phù hợp, góp phần bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên.

Sự việc không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương trong công tác bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Đây cũng là hành động đẹp, cần được nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Vườn Quốc gia Bến En #Chính quyền địa phương #Hạt Kiểm lâm #Ban Quản lý #xã Như Thanh #Quý hiếm #Rừng phòng hộ #Gia đình #Quy định #Bảo tồn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Từ cam kết sang năng lực thực thi

Từ cam kết sang năng lực thực thi

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 102.000 tỷ...
Gương sáng ATVSV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được EVN vinh danh năm 2026

Gương sáng ATVSV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được EVN vinh danh năm 2026

Đời sống - Xã hội
Trong dòng chảy không ngừng của sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả, những người lao động trực tiếp tại hiện trường luôn là lực lượng nòng cốt góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia. Năm 2026, anh Cao Văn Lam - Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn...
Chuyện “sông cấm”

Chuyện “sông cấm”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi năm chỉ có những sự kiện lớn mới được đánh bắt tôm cá, người dân bản Ngàm, xã Sơn Điện đang cộng đồng trách nhiệm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảnh quan môi trường sông Luồng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh