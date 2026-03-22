Bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm về rừng

Hạt Kiểm lâm Như Thanh vừa phối hợp với xã Như Thanh và gia đình chị Đỗ Thị Hải, ở thôn Vĩnh Lợi, bàn giao cá thể trăn đất cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Người dân bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm.

Trước đó, một cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 11kg đã được gia đình chị Đỗ Thị Hải phát hiện khi lạc vào khu vực vườn nhà. Nhận thức rõ đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình đã kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Như Thanh đã phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Bến En hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định, bảo đảm an toàn cho cá thể động vật, đồng thời tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phù hợp, góp phần bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên.

Sự việc không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân địa phương trong công tác bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Đây cũng là hành động đẹp, cần được nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Quốc Hương