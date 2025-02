Du lịch Thanh Hóa đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ tết

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, du lịch tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định được sức hút mạnh mẽ khi đón được lượng khách lớn.

Đông đảo du khách trẩy hội đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn).

Năm nay thời tiết thuận lợi, cùng với việc tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Thanh Hóa thu hút được lượng khách đầu năm khá đông.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 25/1 - 2/2) ước đạt khoảng 675 nghìn lượt, tăng 9,7%; tổng thu du lịch đạt khoảng 570 tỷ đồng, tăng 12,6% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Lượng lớn khách song công suất sử dụng phòng trong dịp này chỉ đạt gần 30%, chủ yếu tập trung tại các khu du lịch sinh thái cộng đồng và nghỉ dưỡng biển. Còn lại là khách du xuân tại các khu điểm du lịch tâm linh có lịch trình di chuyển trong ngày.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) thu hút nhiều khách lưu trú, nghỉ dưỡng.

Để đón khách đến trong kỳ nghỉ tết, các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, đưa vào khai thác một số dịch vụ du lịch mới.

“Tết xưa làng cổ” tại TP Thanh Hóa giúp du khách có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Cùng với chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào năm mới tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) vào đêm giao thừa, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang đặc trưng riêng của xứ Thanh đã được tổ chức sôi nổi ở các địa phương như: TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Vĩnh Lộc, Bá Thước, Như Thanh, Thường Xuân, Triệu Sơn...

Tiêu biểu, chương trình nghệ thuật chào Xuân Ất Tỵ của các Câu lạc bộ nghệ thuật trong khu vực Di sản Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) với chủ đề: “Sắc xuân thành cổ” từ ngày 30/1 - 2/2 (tức mùng 2 - 5 tết); các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân của các huyện, thị xã, thành phố; trình diễn nghệ thuật thư pháp viết và cho chữ đầu xuân tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (mùng 4 tết), chuỗi hoạt động “Tết xưa làng cổ” (từ ngày 19 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), các hoạt động văn hóa truyền thống tại Thái miếu nhà Hậu Lê (TP Thanh Hóa); Lễ hội Phủ Na (Như Thanh); Lễ hội đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn); Lễ hội đền Cửa Đạt (Thường Xuân)... tạo sức hút lớn đối với du khách dịp năm mới.

Đông đảo Nhân dân đến Di tích văn hóa và danh lam thắng cảnh Phủ Na (Như Thanh) du xuân, vãn cảnh.

Bên cạnh việc thu hút khách, công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo các điều kiện đón khách an toàn trong dịp Tết Nguyên đán cũng được chú trọng. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến ngày 2/2 trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự cố về an ninh - trật tự tại các khu, điểm du lịch.

Thành công trong việc đón lượng khách lớn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 không chỉ phản ánh sự hấp dẫn của các điểm đến của xứ Thanh, mà còn đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp trong năm mới.

Hoài Anh