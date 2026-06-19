Ông Zelensky kêu gọi "lộ trình tăng tốc" cho Ukraine gia nhập EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Liên minh Châu Âu EU sớm kết nạp Ukraine, coi đây là bảo đảm tốt nhất cho tương lai châu Âu giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU. Ảnh: Ukrinform.

Phát biểu ngày 18/6 tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Zelensky kêu gọi EU đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, cho rằng nước này có cơ sở đặc biệt để gia nhập khối sau những tổn thất và hy sinh trong cuộc xung đột với Nga.

Dù thừa nhận đề xuất về một “lộ trình tăng tốc” có thể không nhận được sự đồng thuận từ tất cả các nước thành viên, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh vấn đề gia nhập EU, Tổng thống Ukraine cũng cho biết, Kyiv kỳ vọng sớm nhận được đợt giải ngân đầu tiên từ gói hỗ trợ tài chính của EU nhằm tăng cường năng lực quốc phòng. Ngoài ra, các cuộc trao đổi tại Brussels còn tập trung vào hợp tác an ninh, trong đó có kế hoạch hợp tác với EU về phát triển và cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV).

Trong thông điệp tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ramstein), ông Zelensky tái khẳng định Kyiv sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm. Tuy nhiên, ông kêu gọi các nước châu Âu tiếp tục duy trì sức ép đối với Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt, tịch thu tài sản liên quan và tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Cùng ngày, Bỉ, Đức, Thụy Điển và Hà Lan đã công bố các gói hỗ trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trong đó có việc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu F-16.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với NATO. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến liên quan khác, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột hạt nhân, gây ra những hậu quả thảm khốc đối với an ninh toàn cầu. Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Moscow vào năm 2030.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng các khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine và kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho khả năng đối đầu lâu dài với Nga.

Thanh Giang