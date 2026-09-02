Ông Zelensky cảnh báo không phận Nga ngày càng mất an toàn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo không phận Nga sẽ ngày càng trở nên không an toàn đối với hàng không dân dụng, trong bối cảnh Ukraine gia tăng các hoạt động sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NBC News.

Phát biểu với báo giới tối 1/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các hãng hàng không và công ty bảo hiểm về nguy cơ ngày càng gia tăng từ UAV tại Nga, cho rằng quy mô hoạt động này sẽ khiến không phận Nga ngày càng mất an toàn.

Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine xuất phát từ lãnh thổ Nga, vì vậy Kiev sẽ tiếp tục các hoạt động tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng phục vụ chiến đấu của Nga, song tránh gây thương vong cho dân thường. Ông cũng kêu gọi các đại sứ nước ngoài chuyển cảnh báo này tới chính phủ các nước.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cảnh báo của Ukraine đối với các hãng hàng không về nguy cơ UAV tại không phận Nga mang tính “khủng bố nhà nước” và Moscow sẽ đáp trả nếu những mối đe dọa này trở thành hiện thực.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tại Kyrgyzstan ngày 1/9, ông Putin khẳng định Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường và tiếp tục tiến công tại miền Đông Ukraine. Ông bác bỏ khả năng Nga tiến hành một đợt tổng động viên mới, đồng thời cho biết Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán giải quyết xung đột nếu có thể tạo động lực mới cho tiến trình này.

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot Ảnh: BBC.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tìm cách củng cố năng lực phòng không để đối phó các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga. Liên minh châu Âu (EU) và NATO đang vận động Tây Ban Nha và Hy Lạp cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot, trong đó có các tên lửa PAC-2 sắp hết hạn sử dụng. Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết Ukraine đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn và kêu gọi các nước có tên lửa sắp hết hạn cân nhắc chuyển giao cho Kiev.

Không phận Ukraine đã đóng cửa đối với hàng không dân dụng kể từ ngày 24/2/2022. Trong khi đó, hàng không dân dụng Nga vẫn hoạt động, dù một số sân bay phải tạm thời đóng cửa do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: TASS, Euronews, TRT.