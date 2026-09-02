Nga sẽ đáp trả việc Đức đóng Tổng lãnh sự quán của Nga tại Bonn

Nga sẽ có biện pháp đáp trả quyết định của Đức đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Bonn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố ngày 1/9, trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Berlin tiếp tục căng thẳng liên quan vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: CCTV.

Phát biểu tại Vladivostok, bà Zakharova cho rằng Đức đã đưa ra một “cái cớ” để biện minh cho các biện pháp mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Moscow không nhận thấy bằng chứng thuyết phục cho những cáo buộc của Berlin.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuyên bố Berlin quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành tại sân bay Leipzig/Halle hồi đầu tháng 8. Chính phủ Đức quyết định đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18/9, chấm dứt thỏa thuận với Trung tâm Văn hóa “Ngôi nhà Nga” tại Berlin, tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga và gia tăng sức ép đối với “đội tàu bóng tối” của Nga.

Một máy bay không người lái được trang bị chất nổ và cơ cấu kích nổ đã được phát hiện ngày 4/8 tại khu vực an ninh của sân bay Leipzig/Halle. Ảnh: CCTV.

Theo nhà chức trách Đức, các cuộc điều tra của cảnh sát, mô hình hoạt động và thông tin tình báo cho thấy có sự liên quan của Nga trong vụ việc. Một máy bay không người lái được trang bị chất nổ và cơ cấu kích nổ đã được phát hiện ngày 4/8 tại khu vực an ninh của sân bay Leipzig/Halle, gần các máy bay vận tải của Ukraine.

Berlin cho rằng cấu hình thiết bị bay, chất nổ và kỹ thuật kích nổ được sử dụng có những điểm tương đồng với các hoạt động mà Đức cho là thuộc chiến dịch “chiến tranh hỗn hợp” của Nga.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ hoàn toàn cáo buộc. Đại sứ quán Nga tại Đức gọi những tuyên bố của Berlin là “vô căn cứ” và cho rằng các biện pháp của Đức là một bước leo thang chưa từng có trong quan hệ song phương. Moscow đồng thời cảnh báo Berlin sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả của quyết định này.

Việc đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn được xem là một bước đi đáng chú ý trong quan hệ Nga - Đức. Theo truyền thông Đức, đây là cơ quan lãnh sự Nga cuối cùng còn hoạt động tại Đức.

Vân Bình

Nguồn: CCTV