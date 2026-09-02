Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, qua đó duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11/12 và tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1/10, thời điểm bắt đầu tài khóa 2027.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa. Ảnh: AP.

Dự luật được thông qua với 370 phiếu thuận và 48 phiếu chống, sau khi đã được Thượng viện thông qua ngày 8/8. Văn bản hiện được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.

Theo cơ chế cấp ngân sách tạm thời, còn gọi là nghị quyết tiếp tục, các cơ quan liên bang sẽ tiếp tục hoạt động trong thời gian Quốc hội có thêm thời gian đàm phán và hoàn tất các dự luật phân bổ ngân sách cho cả năm tài khóa 2027.

Theo quy định, Quốc hội Mỹ phải thông qua 12 dự luật phân bổ ngân sách để cấp kinh phí đầy đủ cho các chương trình của chính phủ liên bang, trong đó có các lĩnh vực như an ninh nội địa, năng lượng, nhà ở và quốc phòng. Tuy nhiên, đến nay Quốc hội vẫn chưa hoàn tất các dự luật này.

Việc thông qua dự luật tạm thời cũng giúp loại bỏ nguy cơ chính phủ đóng cửa ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, qua đó có thể tác động đáng kể đến các cuộc thương lượng ngân sách trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Tom Cole cho rằng biện pháp này sẽ tạo thêm thời gian để Quốc hội vượt qua cuộc bầu cử tháng 11 trước khi giải quyết các vấn đề ngân sách còn tồn đọng.

Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Tom Cole. Ảnh: Al Jazeera

Tuy nhiên, dự luật chỉ mang tính tạm thời và chưa giải quyết những bất đồng về các ưu tiên chi tiêu của chính phủ. Việc trì hoãn các quyết định ngân sách thêm khoảng 15 tuần đồng nghĩa với việc Quốc hội sẽ phải đẩy nhanh quá trình thương lượng và thông qua các dự luật chi tiêu cả năm vào tháng 12.

Trong những năm gần đây, bất đồng giữa hai đảng tại Quốc hội đã nhiều lần dẫn tới tình trạng chính phủ đóng cửa. Mỹ đã trải qua 3 đợt đóng cửa chính phủ kể từ tháng 10/2025, với tổng thời gian 161 ngày, trong đó đợt kéo dài 43 ngày vào năm 2025 là lâu nhất trong lịch sử nước này.

Bên cạnh vấn đề ngân sách, Quốc hội Mỹ cũng phải đối mặt với áp lực tài khóa ngày càng lớn. Nợ công của Mỹ đã vượt mốc 40.000 tỷ USD trong tháng 8, trong khi vấn đề chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm lớn của cử tri.

Do đó, việc thông qua dự luật lần này chủ yếu giúp Washington tránh một cuộc khủng hoảng ngân sách trước mắt, thay vì giải quyết căn bản những bất đồng về chính sách chi tiêu và tình trạng tài chính của Chính phủ Mỹ.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP, Al Jazeera