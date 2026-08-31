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Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Sáng 31/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Thanh Hóa chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chính quyền xã Na Mèo đặt biển cảnh báo người và phương tiện không lưu thông qua điểm ngập nước. Ảnh: Đình Hà

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong ngày và đêm 31/8, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Hồ Chí Minh và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Một số khu vực biển khác có mưa rào, dông rải rác, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Trước diễn biến trên, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển, địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm và thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, từ 109,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Vùng nguy hiểm có thể được điều chỉnh theo các bản tin dự báo tiếp theo.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch trên biển, ven biển, đảo; tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng chủ động phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các lực lượng sẵn sàng nhân lực, phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh và các hình thái thời tiết nguy hiểm để dự báo, cảnh báo kịp thời.

Các cơ quan báo chí, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển để chính quyền, chủ phương tiện và người dân chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với địa phương triển khai phương án ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình theo quy định.

LP

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#Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão #Ứng phó #Tp Hồ Chí Minh #Thanh hóa #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Phương tiện #khu vực Bắc biển Đông #Phòng thủ #trên biển #Địa phương

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