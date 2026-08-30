Tưng bừng Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mã

Sáng 30/8, tại bến đò Đồn Trang, xã Quý Lộc đã tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mã, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân trong và ngoài xã tham gia cổ vũ.

Tham gia lễ hội có 16 đội thuyền đến từ các làng truyền thống trên địa bàn xã, được chia thành hai bảng thi đấu ở cự ly 1.200m.

Sau các vòng tranh tài sôi nổi, quyết liệt, 6 đội xuất sắc nhất giành quyền vào vòng chung kết.

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều vận động viên được tuyển chọn ở các thôn sau sáp nhập và luyện tập kỹ lưỡng.

Các tay đua tranh tài quyết liệt ngay từ khi xuất phát.

Đông đảo người dân cổ vũ các đội thi đấu.

Trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng trăm khán giả, các đội đua đã cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn, gay cấn với nhiều pha bứt tốc ngoạn mục.

Lãnh đạo xã trao giải Nhất cho đội làng Thành Long. Đây là đội 3 năm liên tiếp vô địch.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đua thuyền làng Thành Long, cùng các giải nhì, ba và khuyến khích cho các đội.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Mã không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai tại địa phương.

Lê Hà