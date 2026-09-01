Nhật Bản-Mỹ nhất trí duy trì biến động đồng yen “có trật tự”

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 31/8 cho biết bà nhất trí với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng những biến động “có trật tự” của đồng yen là yếu tố thiết yếu đối với sự ổn định của thị trường tài chính toàn cầu.

Can thiệp tiền tệ lịch sử của Nhật Bản không thể duy trì đà tăng giá của đồng yen so với USD. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc gặp với ông Bessent tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Katayama cho biết hai bên xác nhận việc Nhật Bản và Mỹ tiếp tục phối hợp sẽ góp phần đạt được mục tiêu này.

Cuộc gặp diễn ra một tháng sau khi Nhật Bản và Mỹ thực hiện một đợt can thiệp chung hiếm hoi vào thị trường tiền tệ nhằm nâng giá đồng yên.

Trong bối cảnh đồng yên đã giảm giá trở lại so với đồng đô la Mỹ bất chấp sự can thiệp, cùng ngày 31/8, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Hãng CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cho biết ông kỳ vọng Nhật Bản sẽ thực hiện các bước đi tiếp theo để giải quyết tình trạng mất giá kéo dài của đồng yên. Ông nói thêm rằng các nhà đầu tư trên thị trường đã dự đoán trước về một đợt tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật Bản.

Bộ trưởng Bessent bày tỏ lo ngại rằng sự biến động cực đoan của đồng yên có thể dẫn đến lãi suất ở Mỹ cao hơn, khiến người dân Mỹ tốn kém hơn khi vay tiền mua nhà, mua xe và các khoản tiêu dùng khác, điều mà Tổng thống Donald Trump dường như rất muốn tránh khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tháng 11 đang đến gần.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại Asheville, bang North Carolina, ngày 31/8. Ảnh: AFP-JIJI.

Khoảng cách lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn là động lực chính khiến đồng yên yếu so với đồng đô la, và đồng tiền của Nhật Bản dễ bị mất giá hơn nữa nếu lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên.

Đối với Nhật Bản, việc đồng yên suy yếu kéo dài cũng đã trở thành một thách thức nghiêm trọng. Mặc dù việc đồng tiền mất giá đã tăng cường sức cạnh tranh xuất khẩu của đất nước, song lại làm tăng đáng kể chi phí nhập khẩu, đè nặng lên tiêu dùng trong nước.

Quyết định của chính phủ Nhật Bản vào đầu tháng 8 về việc giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ 8% xuống 1% trong hai năm đã làm gia tăng lo ngại về khoản nợ công của Nhật Bản.

Thúy Hà

Nguồn: Mainichi