Các thành viên G20 đồng thuận ứng phó dòng hàng hóa giá rẻ, Trung Quốc phản đối

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết 19 trong số 20 thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhất trí rằng, dòng hàng hóa giá rẻ từ các nền kinh tế phi thị trường đang gây mất cân bằng kinh tế toàn cầu và cần được giải quyết, trong khi Trung Quốc là thành viên duy nhất không đồng thuận.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent (ở giữa hàng đầu) phát biểu tại cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ở Asheville, Bắc Carolina, vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 ở Asheville, bang North Carolina, ngày 1/9, ông Bessent cho biết đã kêu gọi các đối tác tham khảo cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó sử dụng thuế quan và các biện pháp khác để xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại.

Theo ông Bessent, các nền kinh tế phi thị trường liên tục đưa hàng hóa giá rẻ ra thị trường thế giới là điều “không bền vững”. Ông cho rằng Trung Quốc, quốc gia có thặng dư tài khoản vãng lai lớn nhất thế giới và ở mức mà Mỹ đánh giá là không bền vững, là nước duy nhất phản đối quan điểm trên.

Chính quyền Tổng thống Trump, cũng như nhiều nhà kinh tế, lâu nay cho rằng thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc góp phần làm gia tăng mất cân bằng thương mại toàn cầu, trong đó Mỹ chịu thâm hụt đáng kể. Ông Bessent cho biết ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đã cảnh báo các nước rằng “bức tường thuế quan” mới của Mỹ có thể khiến hàng hóa Trung Quốc tràn vào các thị trường khác khi các doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách chuyển hướng xuất khẩu.

Bên lề hội nghị, ông Bessent đã gặp các quan chức Trung Quốc và cho biết hai bên đạt được một số điểm đồng thuận liên quan đến Iran. Theo đó, Iran “không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời dầu mỏ và các hàng hóa khác cần được lưu thông tự do qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng mà Iran đã áp đặt các biện pháp hạn chế.

Ông Bessent cũng cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận về chính sách trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc gặp vào cuối tháng này. Theo ông, cần có thêm các biện pháp kiểm soát để ngăn các chủ thể phi nhà nước tự phát triển các mô hình AI. Bộ trưởng Tài chính Mỹ đồng thời cho rằng các công ty AI cần giải thích rõ hơn với công chúng về những tác động của công nghệ này và thuyết phục người dân rằng lợi ích từ AI không chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đánh giá các cuộc thảo luận tại G20 là “rất hiệu quả và tích cực”, đồng thời kêu gọi các nước khác đi theo hướng tiếp cận của Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: AP.