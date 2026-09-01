EU chuẩn bị công bố “Lá chắn Không gian châu Âu”

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Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến có bài phát biểu quan trọng về chính sách không gian tại Hội nghị thượng đỉnh Không gian quốc tế ở Paris (Pháp) ngày 10/9. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu EC dành riêng một bài phát biểu cho lĩnh vực không gian, trong bối cảnh các mối đe dọa đối với vệ tinh và tài sản trên quỹ đạo ngày càng được quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 13/7/2026. Ảnh: AFP.

Theo các quan chức tham gia công tác chuẩn bị hội nghị, EC đang chuẩn bị công bố kế hoạch hành động mang tên “Lá chắn Không gian châu Âu”, nhằm tăng cường bảo vệ các vệ tinh và tài sản không gian của Liên minh châu Âu (EU) trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Hội nghị thượng đỉnh Không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, diễn ra trong hai ngày 9-10/9 tại Paris, dự kiến có sự tham dự của đại diện hơn 120 quốc gia, cùng các cơ quan vũ trụ, doanh nghiệp, nhà khoa học và quan chức quân sự.

Việc EU tăng cường chú trọng lĩnh vực không gian diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về những hoạt động gây gián đoạn hệ thống vệ tinh, vốn đóng vai trò quan trọng đối với cả quốc phòng và đời sống dân sự. Tình trạng gây nhiễu và giả mạo tín hiệu GPS được cho là gia tăng tại khu vực Biển Baltic, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Châu Âu triển khai “Lá chắn Không gian” nhằm bảo vệ các vệ tinh trước nguy cơ bị tấn công từ Nga.

Theo giới chức EU, các diễn biến trên cho thấy không gian đang trở thành một lĩnh vực ngày càng quan trọng đối với an ninh châu Âu. Việc bảo vệ vệ tinh và các hệ thống trên quỹ đạo vì vậy được xem là một phần trong nỗ lực củng cố năng lực quốc phòng và an ninh của EU.

Bên cạnh chính sách không gian, bà Von der Leyen cũng đang thúc đẩy việc mở rộng vai trò của EC trong các vấn đề quốc phòng và an ninh. EC dự kiến tiếp nhận một quan chức cấp cao từ Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS) để làm việc tại Tổng vụ Công nghiệp Quốc phòng và Không gian (DG DEFIS).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những tranh luận về phạm vi trách nhiệm giữa EC và EEAS, khi EC ngày càng tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực trước đây chủ yếu thuộc phạm vi của cơ quan ngoại giao EU, trong đó có quốc phòng và chính sách đối ngoại.

Thanh Hằng

Nguồn: Political.