Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/9 cho biết, ngân sách quốc phòng năm tới lần đầu tiên trong lịch sử sẽ ở mức 73,2 nghìn tỷ won (khoảng 53,5 tỷ USD), tăng 5,5737 nghìn tỷ won so với mức 67,704 nghìn tỷ won của năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp ngân sách quốc phòng tăng hơn 5 nghìn tỷ won trong một năm, sau khi mức tăng của năm nay đã vượt kỷ lục được thiết lập năm ngoái.

Ngân sách quốc phòng Hàn Quốc tăng mạnh 8,2%, lên 73,2 nghìn tỷ won (khoảng 53,5 tỷ USD). Ảnh: Armyrecognition.

Dự thảo ngân sách năm tới dành tổng cộng 73,2777 nghìn tỷ won, trong đó 50,0416 nghìn tỷ won cho hoạt động của lực lượng vũ trang và 524,9 tỷ won cho công tác quản lý nghĩa vụ quân sự. Mức tăng 8,2% là cao nhất kể từ năm 2008 nếu tính theo ngân sách đã được quyết toán. Việc tăng ngân sách được cho là xuất phát từ thỏa thuận của Chính phủ Hàn Quốc với Mỹ về nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, cùng chính sách tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ.

Đáng chú ý, lần đầu tiên 99,6 tỷ won được phân bổ cho việc đưa vào phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để khởi động dự án, bao gồm thiết kế tàu ngầm và xây dựng các cơ sở liên quan.

Ngân sách cải thiện năng lực quốc phòng, dành cho việc mua sắm các hệ thống vũ khí, được tăng 2,7571 nghìn tỷ won, tương đương 13,8%, lên 22,7224 nghìn tỷ won. Phần lớn ngân sách sẽ dành ngay cho việc mua hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa L-SAM và máy bay không người lái tầm trung MUAV, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối thông tin tình báo quân sự thời chiến phục vụ các hoạt động phòng thủ chung do Hàn Quốc dẫn dắt.

Ngân sách dành cho các dự án máy bay tăng mạnh 36,9%, lên 6,5662 nghìn tỷ won. Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh việc đưa máy bay chiến đấu thế hệ mới KF-21 vào hoạt động thông qua sản xuất hàng loạt ban đầu và tiếp theo. Giai đoạn sản xuất ban đầu có kinh phí 3,3 nghìn tỷ won. Phiên bản Block I tập trung vào năng lực không đối không, trong khi Block II được bổ sung khả năng sử dụng tên lửa không đối đất.

Máy bay chiến đấu KF-21. Ảnh: Không quân Hàn Quốc.

Dự thảo ngân sách cũng dành nguồn lực cho việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống không người lái, trong đó có máy bay không người lái. Các hệ thống này sẽ được sử dụng để tăng cường giám sát biên giới, triển khai robot phát hiện và xử lý vật liệu nổ, cũng như đưa vào hoạt động các hệ thống tìm kiếm tự động dưới nước.

Trước tình trạng nguồn nhân lực quân sự suy giảm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng có kế hoạch tăng lực lượng dự bị thường trực từ 3.700 lên 7.000 người. Ngân sách cho lực lượng này tăng đáng kể, từ 8,7 tỷ won năm nay lên 25,6 tỷ won, đồng thời nâng mức hỗ trợ cho hoạt động huấn luyện dự bị.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun