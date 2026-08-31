Thanh Hóa chọn Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra đồng loạt trên địa bàn cả nước vào sáng 5/9. Tỉnh Thanh Hóa lựa chọn Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy là điểm cầu chính của tỉnh.

Một góc Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy. Ảnh: Hoàng Đông

Theo kế hoạch, Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo khung lịch chung toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Từ 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút ngày 05/9/2026, các trường tập trung, ổn định tổ chức, đón học sinh đầu cấp; văn nghệ chào mừng; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng năm học mới.

Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút, tại Trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, sẽ là điểm cầu chính của tỉnh kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm qua hệ thống HNTH của VNPT để truyền hình ảnh, không khí Lễ khai giảng về điểm cầu trung tâm.

Các cơ sở giáo dục còn lại trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tế để tham dự chương trình thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi truyền hình trực tiếp trên VTV1, phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Sau khi kết thúc Chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa lưu ý, các trường không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau Chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Linh Hương