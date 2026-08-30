Lần đầu tiên Festival diều được tổ chức tại phố biển Sầm Sơn

Chiều 30/8, Festival Diều Sầm Sơn năm 2026 với chủ đề “Bay cùng gió biển Sầm Sơn” đã chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên, festival diều được tổ chức tại Thanh Hóa. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường Sầm Sơn và đông đảo du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và lãnh đạo Sở VH,TT&DL tặng cờ lưu niệm cho đại diện các CLB tham dự festival.

Festival Diều Sầm Sơn năm 2026 quy tụ 100 nghệ nhân diều của 15 câu lạc bộ đến từ mọi miền đất nước.

Các nghệ nhân mang đến festival 300 con diều với nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc độc đáo.

Đây không chỉ là một sự kiện trình diễn nghệ thuật trên bầu trời, mà còn là sản phẩm du lịch mới của Thanh Hóa được tổ chức trong chuỗi các sự kiện phát triển du lịch biển năm nay.

Màn trình diễn diều đầy màu sắc diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

Cùng với các hoạt động như “Chạm nhịp sống làng chài”, phố đi bộ, không gian ẩm thực, các tour du lịch xuất phát từ Sầm Sơn..., festival góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, tạo thêm lý do để du khách đến Sầm Sơn, ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và trở lại nhiều lần hơn.

Đồng thời, hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh một Thanh Hóa đổi mới, năng động và phát triển; một Sầm Sơn hấp dẫn bốn mùa, sẵn sàng chào đón du khách bằng những sản phẩm mới, trải nghiệm mới và cảm xúc mới.

Đông đảo du khách thích thú theo dõi màn trình diễn.

Trong 3 ngày diễn ra festival tại bãi biển Sầm Sơn, du khách có dịp được thưởng thức các màn trình diễn diều nghệ thuật, chiêm ngưỡng diều khổng lồ, diều bầy, diều khí động học và hòa mình vào không gian diều LED, diều đèn nghệ thuật về đêm.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, festival còn mang đến những trải nghiệm tương tác dành cho cộng đồng và du khách, đặc biệt là trẻ em, với các hoạt động tự tay làm diều, chơi diều, học cách thả và điều khiển diều, giao lưu cùng các nghệ nhân.

Festival Diều Sầm Sơn 2026 tạo không gian kết nối thế hệ, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần ký ức tuổi thơ của chính mình.

Theo kế hoạch, Festival Diều Sầm Sơn 2026 sẽ khép lại vào chiều 1/9.

Duy Tính