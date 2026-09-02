Doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc tiếp tục mở rộng thị trường toàn cầu

Bốn doanh nghiệp quốc phòng lớn của Hàn Quốc đều góp mặt trong danh sách 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới năm nay, trong khi Hanwha Aerospace tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu với hợp đồng đưa pháo tự hành K9 vào Tây Ban Nha, đánh dấu bước tiến đầu tiên của hệ thống này tại Tây Âu.

Bốn doanh nghiệp quốc phòng lớn của Hàn Quốc đều góp mặt trong danh sách 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới năm 2026. Ảnh chụp màn hình.

Theo Defense News, Hanwha, LIG Nex1, Hyundai Rotem và Korea Aerospace Industries (KAI) đều có tên trong danh sách 100 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Hanwha đứng thứ 16, tăng 6 bậc so với vị trí thứ 22 năm ngoái, với doanh thu quốc phòng năm 2025 đạt khoảng 10,4 tỷ USD. Đây là năm thứ hai liên tiếp cả 4 doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cùng góp mặt trong danh sách này.

Các tập đoàn quốc phòng Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh nhóm dẫn đầu, với Lockheed Martin, RTX, General Dynamics và Northrop Grumman lần lượt đứng ở 4 vị trí cao nhất.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, Hanwha Aerospace ngày 1/9 cho biết đã ký hợp đồng với công ty quốc phòng Tây Ban Nha Indra Sistemas S.A. để xuất khẩu pháo tự hành K9 sang nước này. Giá trị hợp đồng và lịch trình bàn giao chưa được công bố.

Đây là lần đầu tiên pháo tự hành K9 của Hanwha Aerospace thâm nhập thị trường Tây Âu. Tây Ban Nha sẽ trở thành quốc gia thứ 11 đưa K9 vào vận hành. Hệ thống pháo này lần đầu được xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2001 và sau đó được cung cấp cho nhiều quốc gia.

Thỏa thuận với Tây Ban Nha được ký không lâu sau khi Hanwha Aerospace giành hợp đồng với Lục quân Mỹ để chế tạo 6 nguyên mẫu pháo tự hành K9 bánh lốp thuộc chương trình Mobile Tactical Cannon. Hợp đồng có tùy chọn cung cấp thêm 12 nguyên mẫu, với tổng giá trị có thể lên tới 262,9 triệu USD. Theo Lục quân Mỹ, các binh sĩ sẽ sử dụng những nguyên mẫu này trong một loạt cuộc thử nghiệm tác chiến nhằm đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Việc liên tiếp giành được các hợp đồng tại Mỹ và châu Âu được xem là bước tiến mới của Hanwha Aerospace trong quá trình mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời phản ánh đà phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: Arirang News.