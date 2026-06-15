Nhật Bản, Anh tăng cường hợp tác năng lượng và quốc phòng

Ngày 14/6, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, năng lượng, công nghệ cao và quốc phòng, trong bối cảnh tình hình địa chính trị quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại Trung Đông.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Phố Downing ở London ngày 14/6/2026. Ảnh: The Japan News

Tại cuộc hội đàm diễn ra ở London, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng toàn cầu. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm đa dạng hóa nguồn cung các khoáng sản chiến lược, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng đối với những biến động địa chính trị.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh mong muốn trao đổi sâu rộng với phía Anh về các vấn đề an ninh kinh tế, quốc phòng và công nghệ tiên tiến.

Về phần mình, Thủ tướng Starmer cho biết, ông hoan nghênh cơ hội thảo luận về tương lai hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, năng lượng và đổi mới công nghệ.

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là việc thúc đẩy Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới do Nhật Bản, Anh và Italia cùng triển khai. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết đối với chương trình và nhất trí đẩy nhanh các bước chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dự án, trong đó một hợp đồng quốc tế quan trọng dự kiến sẽ được ký kết vào cuối tháng này.

Nhân dịp này, Anh và Nhật Bản cũng công bố quan hệ đối tác công nghệ mới nhằm tăng cường năng lực an ninh quốc gia, thu hút đầu tư và tạo việc làm. Các sáng kiến hợp tác tập trung vào những lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, công nghệ không gian và an ninh mạng.

Binh lính Anh phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) để chia sẻ thông tin và chiến thuật. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Giới chức hai nước đánh giá, quan hệ Anh - Nhật đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. London và Tokyo đều coi nhau là đối tác chiến lược quan trọng, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong các vấn đề an ninh và kinh tế khu vực.

Chuyến thăm Anh lần này là chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi tới Anh kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Minh Phương