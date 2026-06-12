U13 Đông Á Thanh Hóa khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2026

U13 Đông Á Thanh Hóa đã có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại chủ nhà U13 Quảng Ngãi với tỷ số 2-0 ở lượt trận đầu tiên vòng loại Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trong cuộc cạnh tranh tại bảng đấu được đánh giá rất khó khăn.

Tại lễ bốc thăm diễn ra ngày 11/6, đội bóng xứ Thanh rơi vào bảng đấu được xem là “bảng tử thần” khi cùng bảng với những đối thủ mạnh gồm chủ nhà Quảng Ngãi, Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng. Vì vậy, cuộc đối đầu với đội chủ nhà ở trận mở màn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thầy trò HLV Đông Á Thanh Hóa.

Bước vào trận đấu, U13 Đông Á Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình và tạo thế trận lấn lướt trong khoảng 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Quảng Ngãi, các cầu thủ xứ Thanh chưa thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ nét.

Về phía đội chủ nhà, Mai Nhật Trường và Nguyễn Đức Phong lần lượt có những pha dứt điểm đáng chú ý trong nửa cuối hiệp một nhưng chưa thể gây khó khăn cho thủ môn Ngọc Sơn. Trong khi đó, U13 Đông Á Thanh Hóa cũng sở hữu một số tình huống nguy hiểm từ các pha đi bóng của Nguyễn Lê Gia Bảo và cơ hội cận thành của Hữu Mạnh, song bàn thắng vẫn chưa đến. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Video: Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ở trận ra quân gặp chủ nhà Quảng Ngãi.

Sang hiệp hai, đại diện xứ Thanh tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 36, Quảng Ngãi đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ít phút sau, Gia Huy có pha đá phạt đưa bóng đi sát cột dọc, báo hiệu sức ép ngày càng lớn của đội khách.

Sau nhiều nỗ lực, U13 Đông Á Thanh Hóa đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 48. Từ một pha phản công nhanh, Nguyễn Lê Gia Bảo thực hiện đường chọc khe thông minh để Lưu Đức Trung băng xuống dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Quảng Ngãi, mở tỷ số trận đấu.

Hữu Mạnh ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Thanh. (Ảnh chụp màn hình).

Có được lợi thế dẫn bàn, đội bóng xứ Thanh thi đấu tự tin hơn. Phút 57, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Hữu Mạnh chọn vị trí hợp lý trước khi tung cú vô-lê đẹp mắt đưa bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 cho U13 Đông Á Thanh Hóa.

Trong những phút còn lại, Quảng Ngãi nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Chiến thắng trước chủ nhà giúp U13 Đông Á Thanh Hóa có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại, đồng thời tạo đà tâm lý quan trọng trước các cuộc đối đầu tiếp theo với những đối thủ mạnh trong bảng đấu.

Hoàng Sơn