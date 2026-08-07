Ông Trump tin xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, Tehran tiếp tục chỉ trích Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 bày tỏ tin tưởng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc, đồng thời cho biết Washington vẫn duy trì năng lực quân sự mạnh mẽ dù nguồn dự trữ của một số loại vũ khí đang chịu áp lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết: “Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Tôi không nghĩ họ có thể cầm cự lâu hơn nữa”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết quân đội nước này có nguồn cung gần như không giới hạn đối với một số loại vũ khí, song thừa nhận lượng dự trữ của một số chủng loại khác đang “hạn chế hơn một chút”.

Theo ông, các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk(tô ma hốc) nhằm bổ sung kho dự trữ.

Trong khi đó, các nỗ lực giảm căng thẳng vẫn chưa đạt được bước đột phá. Iran và Oman được cho là đã đạt tiến triển trong các cuộc thảo luận về việc thiết lập tuyến vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần khẳng định hiện không tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington về một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Iran và Oman đã đạt tiến triển trong các cuộc thảo luận về việc thiết lập tuyến vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tiếp tục chỉ trích chính sách của Mỹ, cho rằng Washington đã theo đuổi một “chiến lược thất bại” và kêu gọi Mỹ thực hiện các cam kết liên quan đến ngừng bắn.

Ông Ghalibaf cho biết: “Một cuộc tấn công quy mô lớn sắp diễn ra... Khoan đã, họ muốn đàm phán. Đó là một màn kịch ngoại giao lặp đi lặp lại. Hãy thừa nhận sự thật và thực hiện các cam kết của mình”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến nước này thất thoát khoảng 230 triệu m3 khí đốt mỗi ngày. Theo ông, các đối thủ đang gia tăng sức ép với kỳ vọng làm suy yếu Iran, song Tehran sẽ tiếp tục chống chịu trước những áp lực ở “mức tối đa”.

Trong một diễn biến liên quan, một ủy ban của Quốc hội Iran đang xem xét dự thảo luật cấm tàu thuyền của Mỹ, Israel và các quốc gia mà Tehran coi là “thù địch” đi qua eo biển Hormuz.

Theo dự thảo, các tàu vi phạm quy định có thể bị áp mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa chuyên chở. Hiện dự luật vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến chuyên gia trước khi được hoàn thiện và trình Quốc hội Iran xem xét.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.