Tổng thống Ukraine chủ trì hội nghị thượng đỉnh “Carpathian Eight”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/9 chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm “Carpathian Eight”, quy tụ Ukraine cùng 7 quốc gia Trung và Đông Âu nhằm tăng cường hợp tác về an ninh, năng lượng, logistics và thương mại xuyên biên giới.

Hội nghị diễn ra tại Bukovel, miền Tây Ukraine, với sự tham dự của lãnh đạo hoặc đại diện Romania, Serbia, Ba Lan, Slovakia, CH Séc, Áo và Hungary, cùng sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU). Đây là sáng kiến hợp tác khu vực mới do Ukraine thúc đẩy trong bối cảnh tình hình an ninh tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Zelensky cho biết sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ giữa các nước tham gia và tạo thêm một khuôn khổ hợp tác ở cấp EU. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm an ninh, năng lượng, logistics, cơ sở hạ tầng, thương mại xuyên biên giới và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Theo ông Zelensky, hơn 50 thỏa thuận với tổng trị giá trên 1 tỷ euro đã được ký kết trong khuôn khổ hội nghị. Hơn một nửa số thỏa thuận liên quan lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng khu vực Carpathian có tiềm năng trở thành nguồn cung năng lượng cho EU, thay vì chỉ đóng vai trò là khu vực trung chuyển, qua đó góp phần vào mục tiêu giảm phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng từ Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh an ninh là ưu tiên trước mắt và trong những năm tới. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chưa đạt tiến triển đáng kể, trong đó vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh cho Ukraine vẫn là những điểm then chốt.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Tổng thống Romania Nicusor Dan nằm trong số các lãnh đạo tham dự hội nghị. Khoảng 550 đại diện doanh nghiệp cũng được dự kiến tham gia các hoạt động của diễn đàn.

Hội nghị diễn ra trong lúc nhiều nước châu Âu bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa an ninh mới, trong đó có các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và những vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái (UAV) mà một số chính phủ châu Âu cáo buộc có liên quan đến Nga.

Bích Hồng