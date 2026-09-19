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Tổng thống Putin: Nga ưu tiên củng cố bộ ba hạt nhân trong chương trình vũ khí mới

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ tiếp tục ưu tiên củng cố bộ ba hạt nhân, phát triển hệ thống không người lái, vũ khí chính xác và năng lực phòng không trong chương trình vũ khí nhà nước mới, đồng thời khẳng định Nga không có ý định gây hấn với châu Âu.

Tổng thống Putin: Nga ưu tiên củng cố bộ ba hạt nhân trong chương trình vũ khí mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ tiếp tục ưu tiên củng cố bộ ba hạt nhân, phát triển hệ thống không người lái, vũ khí chính xác và năng lực phòng không trong chương trình vũ khí nhà nước mới, đồng thời khẳng định Nga không có ý định gây hấn với châu Âu.

Tổng thống Putin: Nga ưu tiên củng cố bộ ba hạt nhân trong chương trình vũ khí mới

Phát biểu ngày 18/9 tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chương trình vũ khí nhà nước mới của Nga được xây dựng trên cơ sở tính đến diễn biến tình hình quốc tế, kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và những xu hướng mới trong phát triển công nghệ quân sự.

Theo ông Putin, một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình là củng cố bộ ba hạt nhân của Nga, gồm các lực lượng hạt nhân trên bộ, trên biển và trên không. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng bộ ba hạt nhân tiếp tục là bảo đảm cho chủ quyền của Nga và đóng vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng sức mạnh trên thế giới.

Ông Putin cho biết khoảng 92% vũ khí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga hiện là các hệ thống hiện đại. Ông cho rằng tỷ lệ này là mức mà không phải quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào cũng có thể đạt được.

Tổng thống Nga đồng thời yêu cầu chương trình vũ khí mới đưa ra các quyết định “hợp lý, được tính toán chính xác và hiệu quả” trên tất cả các lĩnh vực. Theo ông, Nga sẽ tiếp tục phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quá trình thực hiện chương trình.

Một trọng tâm khác là phát triển các hệ thống không người lái và vũ khí chính xác. Ông Putin cho biết Nga sẽ chú trọng phát triển nhiều loại hệ thống robot, thiết bị không người lái phục vụ các mục đích khác nhau, cùng các loại vũ khí dẫn đường chính xác.

Đề cập môi trường an ninh, ông Putin cho rằng các mối đe dọa bên ngoài đối với Nga đang gia tăng cùng với quá trình mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông dẫn lại tuyên bố của một số nhà lãnh đạo châu Âu về việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định Nga không có ý định gây hấn với châu Âu và các nước châu Âu. Ông cho rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu đang viện dẫn “mối đe dọa từ Nga” để biện minh cho những khoản chi phí lớn liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Putin đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác và khôi phục quan hệ với các nước láng giềng châu Âu.

Bích Hồng

Từ khóa:

#Chương trình #Châu Âu #Tổng thống nga vladimir putin #Phát triển #Không người lái #Vũ khí mới #củng cố

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