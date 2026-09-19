Tổng thống Mỹ lần đầu đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại sân bay

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến hội đàm trực tiếp tại Nhà Trắng ngày 24/9, trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 5 và chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Washington kể từ năm 2015.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Căn cứ Liên hợp Andrews, gần Washington, ngày 23/9 và được Tổng thống Donald Trump trực tiếp đón. Ngày 24/9, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm tại Nhà Trắng và dự quốc yến vào tối cùng ngày.

Các vấn đề thương mại, thuế quan, đất hiếm, trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến nằm trong chương trình nghị sự. Hai bên được cho là sẽ tập trung tìm kiếm kết quả cụ thể trong những lĩnh vực có khả năng đạt thỏa thuận, đồng thời duy trì các kênh liên lạc trong những vấn đề còn nhiều khác biệt.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước. Hai bên đã tạm dừng một số biện pháp áp thuế trả đũa sau cuộc gặp tháng 10/2023, trong bối cảnh mức thuế đối với một số mặt hàng từng vượt 100%. Thỏa thuận hiện tại dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/11. Theo Nhà Trắng, Trung Quốc đã cam kết mua 25 triệu tấn đậu tương Mỹ mỗi năm đến năm 2028 và hồi tháng 5 cam kết mua thêm 200 máy bay Boeing.

Đất hiếm và các khoáng sản quan trọng cũng là vấn đề được quan tâm. Mỹ muốn bảo đảm nguồn cung ổn định từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh thúc đẩy Washington trì hoãn các quy định hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như nới lỏng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn và AI.

AI được dự kiến trở thành một nội dung mới trong chương trình nghị sự. Tại cuộc gặp hồi tháng 5, hai nước nhất trí khởi động đối thoại cấp chính phủ về AI. Washington và Bắc Kinh cùng quan tâm đến những rủi ro liên quan việc sử dụng AI trong lĩnh vực quân sự và các cuộc tấn công mạng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây cho biết Washington sẵn sàng thảo luận với Bắc Kinh về các biện pháp giảm thiểu những rủi ro mà AI có thể gây ra đối với hai nước. Các cuộc trao đổi có thể tập trung vào phát triển mô hình AI và các tiêu chuẩn an toàn.

Hai bên cũng được cho là đang xem xét mở rộng các kênh liên lạc quân sự và nối lại đàm phán về kiểm soát vũ khí vốn bị đình trệ từ năm 2024. Việc duy trì liên lạc quân sự được chú trọng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa hai nước tiếp tục kéo dài.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dự kiến gặp nhau tại New York trong cuối tuần này để thảo luận về thương mại, đất hiếm, AI và các vấn đề kinh tế khác. Kết quả cuộc gặp được dự kiến sẽ tạo cơ sở cho chương trình nghị sự giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thúy Hà