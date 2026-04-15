Ông Trump nhận định xung đột Iran sắp kết thúc, để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Tehran

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định xung đột với Iran đang tiến gần đến hồi kết, song nhấn mạnh Washington vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến và chưa kết thúc các bước đi liên quan.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 14/4, Tổng thống Mỹ cho biết cuộc xung đột “đã rất gần kết thúc”, đồng thời khẳng định các hành động vừa qua của Washington nhằm ngăn chặn nguy cơ Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Mỹ “vẫn chưa hoàn tất công việc” và để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran trong thời gian tới.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Washington tiếp tục thúc đẩy một “thỏa thuận lớn” với Iran, dù hai bên còn nhiều bất đồng.

Mỹ hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân và hạ nhiệt căng thẳng với Iran, song vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể về lòng tin và điều kiện đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran sớm nối lại đàm phán, Ông cho biết đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian, qua đó thúc đẩy hai bên thu hẹp khác biệt, tránh nguy cơ căng thẳng gia tăng. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các cơ chế kiềm chế hiện có và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm túc những cam kết đã đạt được.

Theo giới phân tích, các động thái trên phản ánh nỗ lực thúc đẩy đối thoại ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình tại khu vực Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc gần đây chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Liên quan đến thị trường năng lượng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với một số giao dịch dầu mỏ với Nga, khiến gia tăng biến động nguồn cung toàn cầu. Cơ chế này trước đó cho phép một số quốc gia tiếp tục nhập khẩu hạn chế dầu từ Nga nhằm ổn định giá năng lượng, song đã hết hiệu lực từ ngày 11/4.

Phản ứng về vấn đề này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phía Mỹ chưa đưa ra quyết định mới liên quan, đồng thời khẳng định Nga vẫn là một trong những nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy trên thị trường quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: Aljazeera, Independent