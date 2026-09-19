Tổng thống Pháp triệu tập G7 bàn về giá năng lượng

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ triệu tập cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) trong những tuần tới để thảo luận về năng lượng, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh và các mối đe dọa an ninh tại châu Âu gia tăng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/9 sau cuộc họp khẩn với các chính trị gia và ứng cử viên chủ chốt trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết cuộc họp G7 sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề năng lượng, tăng cường phối hợp và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa các nước G7 và các đối tác chính.

Tổng thống Pháp cho rằng tình hình quốc tế và các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đang tác động trực tiếp đến giá nhiên liệu. Ông nhấn mạnh việc giá nhiên liệu tăng không phải là hệ quả từ các quyết định của Chính phủ Pháp, đồng thời cho biết việc giao thông hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz ở vùng Vịnh và gần đây là eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Ông Macron cho rằng cần xử lý các nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng trước khi tính đến việc chi những khoản ngân sách lớn để hỗ trợ người dân, bởi điều này có thể dẫn tới thâm hụt ngân sách cao hơn hoặc phải tăng thuế.

Trong bối cảnh ngân sách Pháp đang chịu sức ép lớn, Tổng thống Macron cho biết chính phủ đang xây dựng các phương án hỗ trợ có mục tiêu đối với những đối tượng chịu tác động từ giá năng lượng tăng cao. Ông cũng cho biết Pháp đang tìm cách bảo đảm nguồn cung dầu và khí đốt thông qua các cuộc trao đổi gần đây với lãnh đạo Saudi Arabia, Iraq, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bên cạnh vấn đề năng lượng, cuộc họp tại Điện Élysée cũng tập trung vào những diễn biến an ninh tại châu Âu. Ông Macron cảnh báo tính chất của các mối đe dọa và hoạt động mà Pháp cho là do Nga tiến hành tại châu Âu đang thay đổi, trong đó có các hình thức tấn công hỗn hợp. Tổng thống Pháp cho biết đã yêu cầu xây dựng một kế hoạch bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa này.

Ông Macron đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục gửi các thông điệp tới Nga và tránh để quan hệ với Moskva rơi vào tình trạng đối đầu trực tiếp. Theo ông, các nước châu Âu không nên bị đe dọa hoặc gây sức ép, bởi những gì đang diễn ra tại Ukraine có liên quan trực tiếp đến an ninh của châu Âu hiện nay và trong tương lai.

Bích Hồng