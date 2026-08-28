Ông Trump: Nga sẽ không tấn công lãnh thổ NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia NATO, đồng thời hạ thấp những thông tin trên truyền thông rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã cảnh báo các quan chức Nga về một cuộc tấn công như vậy hồi đầu tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: PAP.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 27/8, ông Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẽ không tấn công lãnh thổ NATO”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng sẽ không có cuộc tấn công như vậy, đồng thời cho biết ông Ratcliffe - Giám đốc CIA, người đã tới Nga hôm 25/8 để có cuộc gặp ngắn với những người đồng cấp trong ngành tình báo, không được cử tới để truyền đạt bất kỳ thông điệp cụ thể nào. Ông Trump nói với hãng tin này: “Ông Ratcliffe gặp người đồng cấp Nga khoảng sáu tháng một lần hoặc một năm một lần. Họ có mối quan hệ rất tốt. Không có thông điệp nào và cũng không có gì bất thường”.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin ông Ratcliffe đã tới Moscow và cảnh báo các quan chức Nga về khả năng tấn công một thành viên NATO. Reuters dẫn hai nguồn tin nói rằng ông Ratcliffe đã đề cập khả năng Nga tiến hành một chiến dịch nhằm vào một thành viên NATO trong cuộc gặp. Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề, trong đó có sự hỗ trợ của Nga dành cho Iran.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ kiêm Trưởng ban chính sách Lầu Năm Góc Elbridge Colby gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại trụ sở Liên minh ở Brussels, Bỉ, ngày 27 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tại Brussels, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby cùng ngày kêu gọi NATO thích ứng với môi trường an ninh mới và cho biết Washington muốn các nước châu Âu đóng vai trò chủ đạo hơn trong việc phòng thủ thông thường của lục địa.

Ông Colby nói với các đại sứ NATO tại trụ sở liên minh ở Brussels: “Để tồn tại và thực sự phát triển, NATO phải thay đổi”. Theo ông, cuộc rà soát lực lượng Mỹ tại châu Âu không chỉ nhằm xem xét các căn cứ hay địa điểm triển khai quân mà còn đánh giá rộng hơn về tư thế chiến lược của Mỹ tại khu vực. Quá trình này sẽ “khuyến khích, tạo điều kiện và thúc đẩy” việc chuyển sang một nền quốc phòng châu Âu bền vững và mạnh mẽ hơn, do các nước châu Âu dẫn dắt.

Washington bắt đầu cuộc rà soát kéo dài 6 tháng về việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu từ tháng 6. Các nước NATO gần đây đã nhận được bảng câu hỏi của Mỹ về chi tiêu quốc phòng, chiến lược, mua sắm vũ khí cũng như mức độ hỗ trợ các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Washington. Theo một tài liệu Reuters được tiếp cận, Lầu Năm Góc dự kiến trình Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ít nhất 4 nhóm phương án về lực lượng Mỹ tại châu Âu vào ngày 6/11, trước thời hạn hoàn tất cuộc rà soát vào tháng 12.

Ông Colby nhấn mạnh châu Âu vẫn là khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ, đồng thời khẳng định việc tham vấn các đồng minh là một phần thiết yếu của quá trình rà soát. Các nhà ngoại giao NATO đánh giá cuộc thảo luận tại Brussels tích cực nhưng mới ở giai đoạn sơ bộ. Một nhà ngoại giao châu Âu cho rằng thông điệp của các đồng minh khá rõ ràng: châu Âu đang tăng cường đóng góp và đoàn kết vẫn là yếu tố then chốt của NATO.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.