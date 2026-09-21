Thủ tướng Australia kêu gọi Mỹ - Trung ký “hiệp ước hạt nhân” về AI

Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi Mỹ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận về trí tuệ nhân tạo (AI), tương tự Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), trong bối cảnh hai cường quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phát biểu trong chuyến thăm trụ sở Apple tại Cupertino, bang California, ngày 20/9, Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia dẫn đầu về AI, cần hợp tác để xây dựng các nguyên tắc chung đối với công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Ông Albanese nói: “Thực tế là họ là hai gã khổng lồ ở đây và vì vậy chúng tôi muốn thấy sự hợp tác”,

Thủ tướng Australia đề xuất Washington và Bắc Kinh hướng tới một thỏa thuận tương tự Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1970. Ông cho rằng cần có một cuộc thảo luận về khuôn khổ toàn cầu đối với việc triển khai AI, bởi công nghệ này đang phát triển rất nhanh và cần bảo đảm con người vẫn giữ quyền kiểm soát.

Tuyên bố của Thủ tướng Albanese đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về tốc độ phát triển AI đang gia tăng gay gắt. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm về trí tuệ nhân tạo (AI) cùng một vị trí lãnh đạo mới đã khiến giới công nghệ Mỹ rơi vào cảnh ngơ ngác vì thiếu thông tin chi tiết. Tuyên bố đột ngột không đi kèm chi tiết cụ thể khiến đại diện các tập đoàn công nghệ lớn tại Thung lũng Silicon bất ngờ. Nhiều nguồn tin giấu tên trong ngành xác nhận với tờ Politico rằng chính quyền Nhà Trắng không hề thông báo trước hay thu thập ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp trước khi thông tin được phát đi.

Ông Trump đồng thời khẳng định chính quyền Mỹ sẽ không tìm cách cản trở sự phát triển của ngành AI, trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến tại Mỹ kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn đối với công nghệ này.

Trước đó, CEO Anthropic Dario Amodei đã kêu gọi các công ty AI làm chậm tốc độ phát triển để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn. CEO OpenAI Sam Altman và CEO xAI Elon Musk cũng bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi này. AP nhận định tranh luận đang tạo ra sự chia rẽ trong ngành công nghệ về việc có nên phối hợp làm chậm tốc độ phát triển AI hay không.

Trong bối cảnh đó, đề xuất của Australia đưa vấn đề quản lý AI từ phạm vi chính sách quốc gia lên cấp độ hợp tác quốc tế, đặc biệt là vai trò của Mỹ và Trung Quốc trong việc định hình các quy tắc đối với công nghệ đang phát triển nhanh này.

Nhật Lệ