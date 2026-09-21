Chính trường Đức chấn động: Đảng cầm quyền thua tại hai bang, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định không từ chức

Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa trải qua thất bại cay đắng tại hai cuộc bầu cử bang ở Berlin và Mecklenburg-Western Pomerania, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho đảng cực hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) và đảng Cánh tả (Die Linke).

Kết quả sơ bộ và dự báo từ kênh truyền hình công cộng ARD được công bố ngày 20/9 cho thấy, tại bang Mecklenburg-Western Pomerania (miền Đông Bắc nước Đức), đảng CDU cầm quyền chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu. Mức ủng hộ thấp kỷ lục này khiến CDU không đạt ngưỡng 5% cần thiết và lần đầu tiên trong lịch sử hậu Thế chiến II bị loại hoàn toàn khỏi nghị viện của một tiểu bang.

Trong khi đó, đảng cực hữu AfD giành chiến thắng áp đảo tại bang này với 38,2% số phiếu, theo sau là đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với 35,5%. Đây là chiến thắng cấp bang thứ hai liên tiếp của AfD chỉ trong vòng hai tuầnn, sau thành công tại Saxony-Anhalt hôm 6/9.

Tại thủ đô Berlin, đảng Cánh tả (Die Linke) vươn lên dẫn đầu với 25,3% số phiếu. Đảng CDU tụt xuống vị trí thứ hai với 19,1%, trong khi AfD tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở khu vực vốn mang thiên hướng tự do này khi cán mốc 16,3%.

Phát biểu sau khi kết quả thăm dò được công bố, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận đây là một “thảm họa” đối với đảng CDU. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức tuyên bố không từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh gói cải cách kinh tế, thuế và phúc lợi xã hội bất chấp làn sóng phản đối.

Ông Merz nhấn mạnh: "Những gì cần làm lúc này đòi hỏi sự kiên cường, bản lĩnh và kiên nhẫn. Các chương trình cải cách phải được triển khai. Tôi nhận trách nhiệm này vì muốn đưa đất nước tiến lên phía trước”

Cùng ngày, Chủ tịch đảng AfD Alice Weidel tuyên bố kết quả bầu cử cho thấy Đảng của bà đã “thay thế CDU để trở thành đảng của nhân dân” và sẵn sàng mang lại sự thay đổi chính trị sâu rộng. Dù vậy, giới quan sát nhận định AfD khó có cơ hội tham gia chính quyền bang do chiến lược “bức tường lửa” từ các đảng truyền thống nhằm ngăn chặn hợp tác với lực lượng cực hữu này.

Tròn 16 tháng kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Friedrich Merz đang chịu áp lực gia tăng do tỷ lệ ủng hộ sụt giảm mạnh, suy thoái kinh tế kéo dài cùng những tranh cãi nội bộ liên quan đến chính sách viện trợ cho Ukraine và cải cách hệ thống an sinh xã hội. Thất bại trong đợt bầu cử địa phương lần này được dự báo sẽ khiến liên minh cầm quyền tại Berlin đối mặt với nhiều sóng gió trong thời gian tới.

Nhật Lệ