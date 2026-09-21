Israel tăng cường hoạt động quân sự tại Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/9 chỉ thị tăng cường hoạt động quân sự tại Bờ Tây bị chiếm đóng sau vụ nổ súng khiến một người Israel thiệt mạng gần khu định cư Neve Tzuf, còn được gọi là Halamish, ở phía Tây Bắc Ramallah. Reuters cho biết vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bờ Tây tiếp tục căng thẳng.

Tin liên quan: Thủ tướng Israel: Sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự tại Bờ Tây Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/7 cho biết nước này đã sẵn sàng mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực Bờ Tây, trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường chiến dịch tại thành phố Nablus sau các vụ bạo lực khiến hai công dân Israel thiệt mạng.

Israel cảnh báo tái khởi động hoạt động quân sự tại Dải Gaza Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 tuyên bố nếu những con tin Israel bị giam giữ ở Dải Gaza không được trả tự do vào ngày 15/2, lệnh ngừng bắn với lực lượng Hamas sẽ bị hủy bỏ, và Israel sẽ nối lại các hoạt động quân sự tại Gaza.

Theo quân đội Israel, một người Palestine bị nghi thực hiện vụ tấn công đã bị bắt giữ tại một bệnh viện ở Ramallah. Các nhà chức trách Israel cho biết đối tượng đã nổ súng từ một phương tiện nhằm vào những người Israel tập trung gần một con suối trước khi rời khỏi hiện trường. Một người Israel đã tử vong trong vụ việc.

Sau vụ tấn công, Thủ tướng Netanyahu yêu cầu tăng cường lực lượng quân đội và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet tại Bờ Tây, đồng thời áp dụng các biện pháp phong tỏa, tiến hành các hoạt động quân sự và bắt giữ những người bị tình nghi liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào người Israel.

Ông Netanyahu cũng chỉ thị các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành phá dỡ nhà của người Palestine bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công. Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố những người tham gia các vụ tấn công nhằm vào người Israel sẽ phải chịu trách nhiệm.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết binh sĩ đã nổ súng vào một người Palestine gần khu định cư Ganim ở phía Bắc Bờ Tây, với cáo buộc người này tìm cách sử dụng ô tô để đâm vào binh sĩ. Reuters cho biết thông tin về việc người này thực hiện hành động trên chưa được xác minh độc lập. Hai vụ việc xảy ra trước lễ Yom Kippur của người Do Thái và chưa rõ có liên quan với nhau hay không.

Tình trạng bạo lực tại Bờ Tây gia tăng kể từ tháng 10/2023, với các vụ tấn công của người Palestine, các chiến dịch truy quét của quân đội Israel và bạo lực liên quan đến người định cư. Quân đội Israel cho biết các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam hiện vẫn được triển khai tại một số khu vực ở Dải Gaza theo các thỏa thuận liên quan. Lực lượng này tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm ứng phó với những gì Israel xác định là “mối đe dọa trực tiếp”.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Dải Gaza tiếp tục căng thẳng, trong khi các bên liên quan vẫn thúc đẩy các nỗ lực nhằm duy trì những thỏa thuận về ngừng bắn và giảm căng thẳng.

Lê Hà.